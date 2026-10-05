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Οι επιστήμονες εντόπισαν πρωτεΐνες που ενεργοποιούνται από το φως και τις εξέλιξαν σε διακόπτες για τον ακριβή έλεγχο των νευρικών κυττάρων στον ζωντανό εγκέφαλο.

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους ερευνητές να μελετούν κυκλώματα που σχετίζονται με αναμνήσεις και συναισθήματα, προσφέροντας παράλληλα νέες προοπτικές για τη θεραπεία νευρολογικών διαταραχών.

Η εφαρμογή της οπτογενετικής επεκτείνεται πλέον και στην κλινική ιατρική, με ερευνητικές προσπάθειες που στοχεύουν στην αποκατάσταση της όρασης σε ασθενείς με προβλήματα όρασης.

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Οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel είναι οι φετινοί αποδέκτες του Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 2026, για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Οπτογενετικής, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη.

Η Επιτροπή Νόμπελ του Ινστιτούτου αποφάσισε να τιμήσει τους τρεις επιστήμονες «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους διαύλους ιόντων που ενεργοποιούνται από το φως και την οπτογενετική».

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Η ανακάλυψη που άλλαξε τη μελέτη του εγκεφάλου

Το φετινό Νόμπελ αφορά την οπτογενετική, μια πρωτοποριακή μέθοδο που επιτρέπει στους επιστήμονες να μελετούν σε ζωντανό εγκέφαλο τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αναμνήσεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών.

Καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έκαναν οι Peter Hegemann και Georg Nagel, οι οποίοι εντόπισαν σε ένα μονοκύτταρο φύκος μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτεΐνη, τη channelrhodopsin.

Στη συνέχεια, ο Karl Deisseroth αξιοποίησε αυτή την πρωτεΐνη και την εξέλιξε σε έναν διακόπτη που μπορεί να ελέγχεται με τη χρήση φωτός, επιτρέποντας την παρέμβαση στη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Με τις ανακαλύψεις τους, οι τρεις επιστήμονες έθεσαν τις βάσεις για μια νέα εποχή στη νευροεπιστήμη.

Τι προσφέρει η οπτογενετική

Η ανάπτυξη της οπτογενετικής έδωσε στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τα νευρωνικά κυκλώματα που συνδέονται με συγκεκριμένες αναμνήσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές.

Τα συγκεκριμένα κυκλώματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σχετίζονται και με νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Παράλληλα, η μέθοδος έχει αρχίσει να βρίσκει εφαρμογές και στην κλινική ιατρική. Ερευνητικές προσπάθειες αξιοποιούν την οπτογενετική με στόχο την αποκατάσταση της όρασης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Η συμβολή της τεχνολογίας στη σύγχρονη νευροεπιστήμη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες προσεγγίζουν και κατανοούν τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Οι έρευνες συνεχίζονται και καθημερινά προκύπτουν νέα ευρήματα, ενισχύοντας την προσπάθεια της επιστημονικής κοινότητας να δώσει απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας: πώς λειτουργεί ο εκπληκτικός ανθρώπινος εγκέφαλος.