Ο αμερικανός ανοσολόγος, Φρεντ Ράμσντελ από τη Δευτέρα είναι νικητής του βραβείου Νόμπελ Ιατρικής, το οποίο μοιράζεται με την συπατριώτισσά του Μαίρη Μπράνκοου και τον Σίμον Σακαγκούτσι από την Ιαπωνία για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν και το όνομα και τα επιτεύγματά του έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον πλανήτη, εκείνος να μην έχει μάθει πως κέρδισε το κορυφαίο βραβείο…

Αυτό καθώς η αρμόδια επιτροπή των Νόμπελ, όπως αναφέρει ο Guardian, δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του αφού αυτή την περίοδο πιθανότατα κάνει πεζοπορία και είναι «εκτός δικτύου».

Ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος του Ράμσντελ και συνιδρυτής του εργαστηρίου όπου εργάζονται μαζί, δήλωσε ότι ο ερευνητής αξίζει τα εύσημα, αλλά ούτε αυτός μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. «Προσπαθώ να επικοινωνήσω. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει πεζοπορία στην ενδοχώρα του Άινταχο», δήλωσε στο AFP.

Η επιτροπή των Νόμπελ δυσκολεύτηκε να εντοπίσει και τον Μπρουνκόφ – και οι δύο ερευνητές έχουν έδρα τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, η οποία απέχει εννέα ώρες από τη Στοκχόλμη – αλλά τελικά την τον βρηκαν.

«Τους ζήτησα, αν έχουν την ευκαιρία, να με καλέσουν πίσω», δήλωσε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής Νόμπελ, στη συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε με τους νικητές.

Οι τρεις κέρδισαν το βραβείο για την έρευνα που προσδιόρισε τους «μηχανισμούς ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, που ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα.

Το έργο τους αφορά την «περιφερειακή ανοσολογική ανοχή» που εμποδίζει το ανοσοποιητικό σύστημα να βλάψει τον οργανισμό και έχει οδηγήσει σε ένα νέο πεδίο έρευνας και στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που τώρα αξιολογούνται σε επίπεδο κλινικών δοκιμών.

Ο 74χρονος Σακαγκούτσι έκανε την πρώτη σημαντική ανακάλυψη το 1995, εντοπίζοντας μια προηγουμένως άγνωστη κατηγορία ανοσοκυττάρων που προστατεύουν το σώμα από αυτοάνοσα νοσήματα.

Ο Μπρούνκοφ, γεννημένος το 1961 και σήμερα ανώτερος διευθυντής έργου στο Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ, και ο 64χρονς Ράμσντελ, ανώτερος σύμβουλος στην Sonoma Biotherapeutics, έκαναν την άλλη σημαντική ανακάλυψη το 2001.

Το 2020, η επιτροπή των Νόμπελ αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τους νικητές για το βραβείο στην Οικονομία.

Όταν χτύπησε το τηλέφωνο του Μπομπ Γουίλσον στο Στάνφορντ στη μέση της νύχτας, το έκλεισε, οπότε η επιτροπή αναγκάστηκε να καλέσει τη σύζυγό του. Όταν η επιτροπή δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει ούτε με τον άλλον νικητή, τον Πωλ Μίλγκρομ, ο Γουίλσον αναγκάστηκε να πάει να τον ξυπνήσει. Πλάνα από την κάμερα ασφαλείας του Μίλγκρομ κατέγραψαν τη στιγμή που του ανακοινώθηκε πως κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, με εκείνον να απαντά «Ναι; Το κέρδισα; Ουάου!».