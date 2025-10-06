Τρεις επιστήμονες, δύο στις ΗΠΑ και ένας στην Κίνα, θα μοιραστούν το φετινό Νόμπελ Φυσιολογίας-Ιατρικής για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους μηχανισμούς που κρατούν υπό έλεγχο το ανοσοποιητικό σύστημα, ανακοίνωσε η επιτροπή των βραβείων στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.

Η Μέρι Μπράνκοφ, ο Φρεντ Ράμσντελ και η Σιόν Σαγκαγκούτσι τιμώνται με Νόμπελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με «την περιφερειακή ανοσιακή ανοχή».

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

Οι ανακαλύψεις τους

Shimon Sakaguchi (Ιαπωνία): Το 1995 ανακάλυψε τα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Tregs), τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην περιφερική ανοσολογική ανοχή. Αυτά τα κύτταρα διασφαλίζουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα δεν επιτίθεται στους φυσιολογικούς ιστούς του οργανισμού.

Fred Ramsdell (ΗΠΑ): Εντόπισε την πρωτεΐνη FOXP3 σε ποντίκια με σύνδρομο scurfy και σε παιδιά με το σύνδρομο IPEX, μια σοβαρή αυτοάνοση ασθένεια. Αυτή η πρωτεΐνη είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων.

Mary E. Brunkow (ΗΠΑ): Συνεργάστηκε με τον Ramsdell για την αναγνώριση της FOXP3 και συνέβαλε στην κατανόηση του ρόλου των ρυθμιστικών Τ-κυττάρων στην περιφερική ανοσολογική ανοχή.