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Υπάρχουν στο Σύμπαν περιοχές όπου η βαρύτητα γίνεται τόσο ισχυρή ώστε τίποτε δεν μπορεί να δραπετεύσει. Ούτε ύλη, ούτε ακτινοβολία, ούτε καν το φως. Είναι οι μαύρες τρύπες, ένα από τα πιο παράξενα φαινόμενα της σύγχρονης Φυσικής και το αντικείμενο των ανακαλύψεων που χάρισαν το Νόμπελ Φυσικής του 2020 στους Ρότζερ Πένροουζ, Ράινχαρντ Γκένζελ και Άντρεα Γκεζ.

Το Νόμπελ που μοιράστηκε στα τρία

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Στις 6 Οκτωβρίου 2020 η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε ότι το μισό βραβείο απονέμεται στον Βρετανό μαθηματικό και φυσικό Ρότζερ Πένροουζ, επειδή απέδειξε ότι ο σχηματισμός μαύρων τρυπών αποτελεί ισχυρή πρόβλεψη της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Το άλλο μισό μοιράστηκαν ο Γερμανός αστροφυσικός Ράινχαρντ Γκένζελ και η Αμερικανίδα αστρονόμος Άντρεα Γκεζ για την ανακάλυψη ενός υπερμεγέθους συμπαγούς αντικειμένου στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Τι είναι όμως μια μαύρη τρύπα;

Παρά το όνομά της, δεν πρόκειται για μια «τρύπα» με τη συνηθισμένη έννοια. Είναι μια περιοχή του χωροχρόνου όπου έχει συγκεντρωθεί τόσο μεγάλη μάζα σε τόσο μικρό χώρο, ώστε δημιουργείται εξαιρετικά ισχυρό βαρυτικό πεδίο. Η έλξη είναι τόσο μεγάλη ώστε τίποτε που περάσει ένα συγκεκριμένο όριο δεν μπορεί να επιστρέψει — ούτε καν το φως. Αυτό το νοητό σύνορο ονομάζεται ορίζοντας γεγονότων. Γι’ αυτό δεν βλέπουμε την ίδια τη μαύρη τρύπα· αντιλαμβανόμαστε την παρουσία της από τις επιδράσεις της στην ύλη, στο αέριο, στο φως και στα άστρα γύρω της.

Πώς δημιουργούνται

Πολλές μαύρες τρύπες αστρικής μάζας σχηματίζονται όταν πολύ μεγάλα άστρα φτάσουν στο τέλος της ζωής τους. Όταν εξαντληθεί το πυρηνικό καύσιμο που τα στηρίζει απέναντι στη βαρύτητα, ο πυρήνας τους μπορεί να καταρρεύσει. Εάν το υπόλειμμα έχει αρκετή μάζα, η κατάρρευση οδηγεί στον σχηματισμό μαύρης τρύπας. Υπάρχουν επίσης υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, με μάζες από εκατοντάδες χιλιάδες έως και δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερες από τη μάζα του Ήλιου, στα κέντρα των περισσότερων μεγάλων γαλαξιών.

Ο Πένροουζ και η θεωρία του Αϊνστάιν

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Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσίασε τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας το 1915. Το 1965, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ρότζερ Πένροουζ χρησιμοποίησε πρωτοποριακές μαθηματικές μεθόδους και έδειξε ότι η Γενική Σχετικότητα οδηγεί, υπό κατάλληλες συνθήκες βαρυτικής κατάρρευσης, στον σχηματισμό μαύρων τρυπών. Η εργασία του θεωρείται ορόσημο στη θεωρία της βαρύτητας.

Τι υπάρχει στο εσωτερικό τους

Στην κλασική περιγραφή της Γενικής Σχετικότητας, στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας η κατάρρευση οδηγεί σε μια μοναδικότητα, όπου η θεωρία φτάνει στα όριά της. Αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει εκεί. Για την πλήρη περιγραφή αυτών των ακραίων συνθηκών πιθανότατα απαιτείται μια θεωρία που θα συνδυάζει τη βαρύτητα με την κβαντική φυσική — ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά προβλήματα της σύγχρονης επιστήμης.

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Μια τεράστια μαύρη τρύπα στη «γειτονιά» μας

Στο κέντρο του δικού μας Γαλαξία βρίσκεται ο Τοξότης Α* — Sagittarius A* ή Sgr A*. Πρόκειται για υπερμεγέθη μαύρη τρύπα περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ηλιακών μαζών, σε απόσταση περίπου 27.000 ετών φωτός από τη Γη. Οι ομάδες των Γκένζελ και Γκεζ παρακολουθούσαν επί δεκαετίες τις τροχιές άστρων γύρω από αυτή την αόρατη περιοχή. Οι κινήσεις τους έδειξαν ότι περιφέρονταν γύρω από ένα αντικείμενο τεράστιας μάζας συγκεντρωμένης σε εξαιρετικά μικρό χώρο.

Το άστρο S2 και η αποκάλυψη του αόρατου γίγαντα

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Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το άστρο S2, το οποίο κινείται σε πολύ κοντινή τροχιά γύρω από τον Τοξότη Α* και χρειάζεται περίπου 16 χρόνια για να ολοκληρώσει μία περιφορά. Η παρακολούθησή του επέτρεψε στους επιστήμονες να υπολογίσουν τη μάζα του αόρατου αντικειμένου και να ελέγξουν προβλέψεις της Γενικής Σχετικότητας σε ένα εξαιρετικά ισχυρό βαρυτικό πεδίο.

Μπορεί μια μαύρη τρύπα να «καταπιεί» τη Γη;

Οι μαύρες τρύπες δεν λειτουργούν σαν κοσμικές ηλεκτρικές σκούπες που περιφέρονται καταπίνοντας τα πάντα. Από μεγάλη απόσταση, η βαρύτητά τους λειτουργεί όπως η βαρύτητα οποιουδήποτε άλλου σώματος ίδιας μάζας. Ένα αντικείμενο κινδυνεύει όταν πλησιάσει υπερβολικά κοντά. Ο Τοξότης Α* απέχει περίπου 27.000 έτη φωτός και δεν αποτελεί απειλή για τη Γη.

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Μπορούμε να φωτογραφίσουμε κάτι που δεν εκπέμπει φως;

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Την ίδια τη μαύρη τρύπα δεν μπορούμε να τη δούμε άμεσα. Μπορούμε όμως να παρατηρήσουμε τη φωτεινή ύλη γύρω της και τη χαρακτηριστική «σκιά» που δημιουργεί. Το 2022 η διεθνής συνεργασία Event Horizon Telescope παρουσίασε την πρώτη εικόνα του Sagittarius A*, προσφέροντας εντυπωσιακή οπτική επιβεβαίωση του υπερμεγέθους αντικειμένου στο κέντρο του Γαλαξία μας.

Ένα από τα τελευταία μεγάλα σύνορα της Φυσικής

Οι μαύρες τρύπες βρίσκονται στο σημείο όπου συναντώνται μερικά από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της επιστήμης: η βαρύτητα, ο χώρος, ο χρόνος, η κβαντική φυσική και η εξέλιξη του Σύμπαντος. Το Νόμπελ Φυσικής του 2020 επιβράβευσε μια πορεία δεκαετιών που μετέτρεψε ένα παράξενο αποτέλεσμα των εξισώσεων του Αϊνστάιν σε παρατηρήσιμη πραγματικότητα. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το Σύμπαν, οι επιστήμονες στρέφουν τα τηλεσκόπιά τους στα πιο σκοτεινά αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

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Πηγές

Nobel Prize – The Nobel Prize in Physics 2020

NASA – Black Holes

European Southern Observatory – Sagittarius A*