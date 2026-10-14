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Η μελέτη έδειξε ότι η κβαντική τηλεμεταφορά μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση του σύνθετου κβαντικού πόρου που είναι γνωστός ως κβαντική μαγεία.

Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι η απλούστερη μέθοδος ανάκτησης πληροφορίας γίνεται ολοένα πιο αποτελεσματική καθώς αυξάνεται το μέγεθος των κβαντικών συστημάτων στις προσομοιώσεις.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πιο σύνθετες υπολογιστικές διαδικασίες δεν εγγυώνται απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα κατά την αναπαραγωγή μιας κβαντικής κατάστασης.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί θεωρητική μελέτη που αναμένει αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα και δεν αποδεικνύει τη μεταφορά πληροφοριών μέσω πραγματικών μαύρων τρυπών.

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Οι μαύρες τρύπες κρύβουν ακόμη πολλά μυστικά, όμως μια νέα θεωρητική μελέτη φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στην κατανόηση ενός από τα μεγαλύτερα αινίγματα του Σύμπαντος: τι συμβαίνει στην πληροφορία που εισέρχεται στο εσωτερικό τους;

Ερευνητές από το Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στο Μπενάρες διαπίστωσαν ότι ένα μοντέλο κβαντικής τηλεμεταφοράς, εμπνευσμένο από τη θεωρία των μαύρων τρυπών, μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται έναν ιδιαίτερα ισχυρό κβαντικό πόρο, γνωστό ως «κβαντική μαγεία».

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Το εύρημα προκαλεί ενδιαφέρον, καθώς υποδηλώνει ότι η ανάκτηση κβαντικής πληροφορίας μπορεί να είναι εφικτή ακόμη και με λιγότερο σύνθετες υπολογιστικές διαδικασίες απ’ ό,τι θα περίμεναν οι επιστήμονες.

Πώς συνδέονται οι μαύρες τρύπες με την τηλεμεταφορά

Όταν η ύλη και η πληροφορία περνούν τον ορίζοντα γεγονότων μιας μαύρης τρύπας, η πληροφορία που περιέχουν θεωρείται ότι αναμειγνύεται με εξαιρετικά περίπλοκο τρόπο. Η ανάκτησή της αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της σύγχρονης φυσικής.

Μια θεωρητική προσέγγιση εξετάζει το ενδεχόμενο δύο μαύρες τρύπες να συνδέονται μέσω μιας σκουληκότρυπας, δημιουργώντας συνθήκες υπό τις οποίες η πληροφορία που εισέρχεται στη μία θα μπορούσε να ανακτηθεί από την άλλη.

Οι επιστήμονες δεν χρησιμοποίησαν πραγματικές μαύρες τρύπες. Αντίθετα, προσομοίωσαν τις σχετικές διαδικασίες με μαθηματικά μοντέλα και κβαντικά κυκλώματα, επιχειρώντας να κατανοήσουν πώς μπορεί να ανακτηθεί μια πληροφορία που έχει αναμειχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η κβαντική τηλεμεταφορά, άλλωστε, δεν σημαίνει ότι μεταφέρεται φυσική ύλη από το ένα σημείο στο άλλο. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία η κβαντική κατάσταση ενός σωματιδίου αναδημιουργείται σε ένα άλλο, με τη βοήθεια της κβαντικής διεμπλοκής και της επικοινωνίας.

Το απρόσμενο αποτέλεσμα

Οι φυσικοί Σουντάνβα Τζόσι και Σουνίλ Κουμάρ Μίσρα συνέκριναν δύο διαφορετικές μεθόδους προσομοίωσης της ανάμειξης της κβαντικής πληροφορίας. Η μία δεν απαιτούσε κβαντική μαγεία, ενώ η άλλη βασιζόταν σε πιο σύνθετες κβαντικές πράξεις.

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Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: και οι δύο μέθοδοι πέτυχαν την ίδια μέση πιστότητα τηλεμεταφοράς, δηλαδή την ίδια μέση ακρίβεια στην αναπαραγωγή της αρχικής κβαντικής κατάστασης.

Ωστόσο, υπήρχε μια σημαντική διαφορά. Η μέθοδος που βασιζόταν στις πιο σύνθετες κβαντικές πράξεις έδινε πιο σταθερά αποτελέσματα, ενώ η άλλη εμφάνιζε πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι, καθώς τα μοντέλα αφορούσαν μεγαλύτερα κβαντικά συστήματα, η απλούστερη μέθοδος γινόταν ολοένα πιο αποτελεσματική, με την ακρίβεια της τηλεμεταφοράς να πλησιάζει την τελειότητα.

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Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η χρήση πιο σύνθετων κβαντικών διαδικασιών δεν εγγυάται από μόνη της καλύτερο αποτέλεσμα. Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο τρόπος με τον οποίο ανακτάται η πληροφορία μετά την ανάμειξή της.

Τι σημαίνει η ανακάλυψη

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι είναι πλέον δυνατή η μεταφορά πληροφοριών μέσω πραγματικών μαύρων τρυπών. Πρόκειται για θεωρητική έρευνα, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ανεξάρτητους επιστήμονες.

Τα ευρήματα, ωστόσο, υποδεικνύουν ότι η ανάκτηση κβαντικής πληροφορίας μπορεί να μην απαιτεί πάντα τις πιο σύνθετες υπολογιστικές διαδικασίες. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς της πληροφορίας σε ακραία περιβάλλοντα, αλλά και να προσφέρει χρήσιμες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη μελλοντικών κβαντικών υπολογιστών.

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Η έρευνα δημοσιεύθηκε ως προδημοσίευση στην πλατφόρμα arXiv και αναμένει αξιολόγηση από την επιστημονική κοινότητα.

Με πληροφορίες από το ScienceAlert

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