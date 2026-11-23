Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μελέτη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνιας, υπό την καθοδήγηση της αστροφυσικού Κατερίνας Χατζηιωάννου, εντόπισε ένα ασυνήθιστο στατιστικό κενό στις μάζες των μαύρων τρυπών που ανιχνεύθηκαν μέσω βαρυτικών κυμάτων.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι πολλές μαύρες τρύπες έχουν μάζα κοντά στις 10 ηλιακές μάζες, ενώ η εμφάνιση αντικειμένων με ελαφρώς μεγαλύτερη μάζα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ορισμένα μεγάλα άστρα ενδέχεται να μην καταλήγουν σε έκρηξη σουπερνόβα, αλλά να καταρρέουν απευθείας σε μαύρες τρύπες μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «αποτυχημένος σουπερνόβα».

Αν και η θεωρία αυτή εξηγεί τη συσσώρευση μαύρων τρυπών σε συγκεκριμένο εύρος μάζας, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την οριστική επιβεβαίωση του φαινομένου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ορισμένα μεγάλα άστρα ίσως δεν τελειώνουν τη ζωή τους με έκρηξη. Αντί γι’ αυτό καταρρέουν σιωπηλά και γίνονται μαύρη τρύπα. Σε αυτό καταλήγει μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2026 στο περιοδικό Physical Review D. Την ομάδα στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech) την καθοδήγησε η Ελληνίδα αστροφυσικός Κατερίνα Χατζηιωάννου.

Η ομάδα ανέλυσε δεδομένα από τα παρατηρητήρια βαρυτικών κυμάτων LIGO, Virgo και KAGRA. Στις μάζες των μαύρων τρυπών βρήκε ένα παράξενο μοτίβο: πολλές έχουν μάζα γύρω στις 10 ηλιακές μάζες, ενώ σε λίγο μεγαλύτερες μάζες σχεδόν δεν υπάρχουν. Αν το κενό επιβεβαιωθεί, μια μεγάλη ομάδα μαύρων τρυπών στο Σύμπαν ίσως προέρχεται από άστρα που δεν εξερράγησαν ποτέ.

Advertisement

Advertisement

Η μελέτη έχει τίτλο «Low-mass failed supernovae and the 10 peak in the merging black hole mass distribution». Πρώτος συγγραφέας είναι ο Άιζακ Λέγκρεντ, που έκανε την έρευνα στην Caltech και σήμερα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι. Στην ομάδα συμμετείχε και ο Τζέικομπ Γκόλομπ.

Τι είναι η μαύρη τρύπα;

Μαύρη τρύπα λέγεται μια περιοχή του διαστήματος όπου η ύλη είναι τόσο συμπιεσμένη, ώστε η βαρύτητά της δεν αφήνει τίποτα να ξεφύγει, ούτε το φως. Γι’ αυτό δεν φαίνεται απευθείας. Οι επιστήμονες την εντοπίζουν από την επίδρασή της σε ό,τι βρίσκεται γύρω της.

Πολλές μαύρες τρύπες γεννιούνται όταν πεθαίνει ένα πολύ μεγάλο άστρο. Η μάζα τους μετριέται σε ηλιακές μάζες, δηλαδή πόσες φορές βαρύτερες είναι από τον Ήλιο.

Τι είναι ο «αποτυχημένος» σουπερνόβα;

Τα πολύ μεγάλα άστρα συνήθως πεθαίνουν με μια φωτεινή έκρηξη, τον σουπερνόβα, που πετά το μεγαλύτερο μέρος της ύλης τους στο διάστημα. Ο πυρήνας που μένει καταρρέει από τη βαρύτητα. Γίνεται άστρο νετρονίων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μαύρη τρύπα.

Οι θεωρητικοί προβλέπουν όμως και ένα άλλο σενάριο, τον «αποτυχημένο» σουπερνόβα. Σε αυτό το άστρο δεν εκρήγνυται, αλλά καταρρέει απευθείας. Για έναν παρατηρητή στη Γη, θα έμοιαζε με άστρο που απλώς χάνεται από τον ουρανό.

Πώς το «άκουσαν» οι επιστήμονες;

Τα βαρυτικά κύματα είναι κυματισμοί του χωροχρόνου. Τα είχε προβλέψει ο Αϊνστάιν με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Δημιουργούνται όταν δύο μαύρες τρύπες περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη και τελικά ενώνονται.

Advertisement

Οι ανιχνευτές LIGO κατέγραψαν βαρυτικά κύματα για πρώτη φορά το 2015. Από το σήμα κάθε σύγκρουσης οι επιστήμονες υπολογίζουν τη μάζα και τον ρυθμό περιστροφής των δύο μαύρων τρυπών. Δέκα χρόνια παρατηρήσεων έχουν δώσει εκατοντάδες τέτοιες συγκρούσεις.

Η ομάδα της Χατζηιωάννου ξεκίνησε από 153 καλά μετρημένες συγχωνεύσεις του καταλόγου GWTC-4.0. Επανέλαβε την ανάλυση σε 257 ζεύγη από τον νεότερο κατάλογο GWTC-5.0, και τα βασικά αποτελέσματα έμειναν ίδια.

Τι δείχνει το κενό στις μάζες;

Η κορυφή της κατανομής βρίσκεται στις 9,95 ηλιακές μάζες και περιλαμβάνει περίπου το 76% των ζευγαριών. Από τις 10 έως περίπου τις 14 ηλιακές μάζες, ο ρυθμός των συγχωνεύσεων πέφτει περίπου εκατό φορές. Ανάμεσα στις 12 και τις 16 ηλιακές μάζες, στατιστικά, δεν διακρίνεται από το μηδέν.

Advertisement

Οι μαύρες τρύπες των 10 ηλιακών μαζών έχουν επιπλέον πιο στενό εύρος ρυθμών περιστροφής από το υπόλοιπο δείγμα. Για τους ερευνητές, αυτό υποδηλώνει ότι γεννήθηκαν με τον ίδιο τρόπο.

«Βλέπουμε συνεχώς να συγχωνεύονται μαύρες τρύπες 10 ηλιακών μαζών», λέει ο Λέγκρεντ. «Γιατί όμως οι μαύρες τρύπες των 14 ηλιακών μαζών είναι τόσο σπάνιες;» Κατά τον ίδιο, το κενό δείχνει ότι στη δημιουργία τους παίζει ρόλο ένας «ιδιαίτερος συνδυασμός εσωτερικής φυσικής».

Γιατί τα άστρα αυτά δεν εκρήγνυνται;

Η εξήγηση που προτείνουν οι ερευνητές είναι οι αποτυχημένοι σουπερνόβα. Προσομοιώσεις σε υπολογιστή δείχνουν ότι άστρα που γεννήθηκαν με περίπου 11 έως 14 φορές τη μάζα του Ήλιου ίσως δεν καταφέρνουν να εκραγούν. Άστρα λίγο ελαφρύτερα ή λίγο βαρύτερα εκρήγνυνται κανονικά και αφήνουν άστρα νετρονίων ή πολύ μικρότερες μαύρες τρύπες.

Advertisement

Αν αυτό ισχύει, θα εξηγούσε γιατί τόσες μαύρες τρύπες συγκεντρώνονται γύρω στις 10 ηλιακές μάζες. Ολόκληρο το άστρο καταρρέει, χωρίς να χάσει ύλη σε έκρηξη.

Είναι σίγουρο το εύρημα;

Όχι ακόμη. Η μελέτη δεν βρήκε άμεση απόδειξη αποτυχημένου σουπερνόβα, αλλά δεδομένα που ταιριάζουν με τη θεωρία. Οι ίδιοι οι συγγραφείς λένε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Η πιθανότητα το κενό να είναι πραγματικό υπολογίζεται στο 88% με τον κατάλογο GWTC-4.0 και στο 85% με τον GWTC-5.0. Το κλασικό μοντέλο, χωρίς κενό, εξακολουθεί να προτιμάται ελαφρώς στη στατιστική σύγκριση, γιατί το νέο μοντέλο έχει περισσότερες παραμέτρους.

Advertisement

Παλαιότερες αναλύσεις δεν είχαν βρει τόσο καθαρό κενό. Μια μελέτη του 2024 είχε δει τον ρυθμό να πέφτει 20 με 30 φορές, χωρίς όμως να μηδενίζεται. Το αποτέλεσμα εξαρτάται και από τις επιλογές του μοντέλου: όταν οι δύο μαύρες τρύπες κάθε ζεύγους υποχρεώνονται να ανήκουν στον ίδιο πληθυσμό, το κενό χάνεται.

Advertisement

Υπάρχουν άστρα που «εξαφανίστηκαν»;

Κανένας αποτυχημένος σουπερνόβα δεν έχει επιβεβαιωθεί, υπάρχουν όμως υποψήφιοι. Ο πιο γνωστός είναι το N6946-BH1, ένα γιγάντιο άστρο που το φωτογράφισε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble το 2007. Ως το 2015 είχε εξαφανιστεί.

Ένας δεύτερος υποψήφιος είναι το M31-2014-DS1, ένα υπεργιγάντιο άστρο στον γαλαξία της Ανδρομέδας. Και οι δύο περιπτώσεις αμφισβητούνται, γιατί παρόμοιο σβήσιμο θα μπορούσε να προκαλέσει και η συγχώνευση δύο άστρων μέσα σε σύννεφο σκόνης.

Ποια είναι η Κατερίνα Χατζηιωάννου;

Η Κατερίνα Χατζηιωάννου γεννήθηκε στην Ελλάδα. Πήρε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2010 και διδακτορικό από το Montana State University το 2016. Η διδακτορική της διατριβή βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Jürgen Ehlers.

Advertisement

Εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στον Καναδά και στο Flatiron Institute της Νέας Υόρκης. Το 2020 ήρθε στην Caltech ως επίκουρη καθηγήτρια Φυσικής. Το 2022 πήρε το βραβείο νέου επιστήμονα στη Γενική Σχετικότητα και Βαρύτητα της Διεθνούς Ένωσης Καθαρής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (IUPAP), και την ίδια χρονιά υποτροφία Sloan.

Είναι μέλος της επιστημονικής συνεργασίας του LIGO και της ομάδας NANOGrav. Μελετά μαύρες τρύπες και άστρα νετρονίων μέσα από τα βαρυτικά κύματα, και αναζητά σημεία όπου η θεωρία του Αϊνστάιν μπορεί να μην ισχύει. «Ξέρουμε ότι η Γενική Σχετικότητα καταρρέει σε κάποιο σημείο», έχει πει, «απλώς δεν ξέρουμε πού».

Πηγές: Caltech · ScienceDaily · SciTechDaily · Martin Cid Magazine · Caltech PMA: βιογραφικό · Caltech: συνέντευξη

Πηγές: Caltech / ScienceDaily / SciTechDaily / Martin Cid Magazine / Caltech PMA: βιογραφικό