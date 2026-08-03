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Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σταδιακά με έντονους πόνους, γνωστικές διαταραχές και καρδιακές επιπλοκές, προκαλώντας του σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά του.

Η ορθή διάγνωση για τη χρόνια λοίμωξη από το βακτήριο Borrelia burgdorferi δόθηκε τελικά όταν ο ασθενής ήταν 35 ετών.

Η νόσος Lyme, η οποία συχνά αποκαλείται «μεγάλος μιμητής» λόγω των συμπτωμάτων που προσομοιάζουν με άλλες παθήσεις, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αντιβιοτικά όταν εντοπιστεί εγκαίρως.

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Η ιστορία του Frédéric Roscop συγκλονίζει, όχι μόνο γιατί έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του με μια σοβαρή λοίμωξη χωρίς να το γνωρίζει, αλλά και γιατί για περισσότερα από είκοσι χρόνια οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματά του σε… κατάθλιψη και υποχονδρία.

Η προσωπική του μαρτυρία δημοσιεύθηκε στην βρετανική εφημερίδα The Independent, σε συνέντευξη που πήρε η δημοσιογράφος Charlotte Cripps, με τίτλο: «Lyme disease ruined my life – I was misdiagnosed with hypochondria and depression for over 20 years».

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Πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες λανθασμένης διάγνωσης της νόσου Lyme, μιας λοίμωξης που οι ειδικοί αποκαλούν συχνά «ο μεγάλος μιμητής», επειδή μπορεί να μοιάζει με δεκάδες άλλες παθήσεις.

«Με έτρωγαν τα τσιμπούρια όταν ήμουν παιδί»

Ο Frédéric Roscop μεγάλωσε στην περιοχή της Δορδόνης, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Από την ηλικία των πέντε ετών βοηθούσε σε αγροκτήματα, μάζευε αυγά και έπαιζε μέσα σε χωράφια και θάμνους.

Όπως αφηγείται στην Charlotte Cripps, επέστρεφε πολλές φορές στο σπίτι γεμάτος τσιμπούρια. Οι μεγαλύτεροι τα αφαιρούσαν με τρόπο που σήμερα θεωρείται λανθασμένος, ενώ οι γιατροί απέδιδαν τα μεγάλα κόκκινα σημάδια που εμφανίζονταν στο σώμα του σε αλλεργικές αντιδράσεις.

Κανείς δεν σκέφτηκε τότε τη νόσο Lyme.

Με τα χρόνια άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει: καθυστερημένη εφηβεία, ανεξήγητη αύξηση βάρους, έντονη κόπωση, δυσκολία συγκέντρωσης και μαθησιακές επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από τις δυνατότητές του.

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Η ζωή του μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά όταν ήταν περίπου 16 ετών, μετά από χειρουργική επέμβαση στη μύτη.

Από τότε άρχισαν να εμφανίζονται:

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έντονοι μυϊκοί και αρθρικοί πόνοι,

εξουθενωτική κόπωση,

κρίσεις άγχους,

δυσκολίες μνήμης και συγκέντρωσης,

«ομίχλη» στον εγκέφαλο (brain fog),

απώλεια μαλλιών,

προβλήματα του εντέρου,

καρδιακές επιπλοκές από Lyme carditis ,

, ακόμη και προβλήματα στη σεξουαλική λειτουργία.

Στα 27 του χρόνια υπέστη την πρώτη σοβαρή κρίση πανικού. Όταν απευθύνθηκε σε γιατρούς, η απάντηση που πήρε ήταν ότι έπασχε από κατάθλιψη και ήταν… υποχόνδριος.

«Ένιωθα ότι με είχαν εγκαταλείψει όλοι», περιγράφει χαρακτηριστικά.

Η διάγνωση ήρθε μετά από περισσότερα από 20 χρόνια

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Χρειάστηκε να φτάσει περίπου στα 35 του χρόνια για να εντοπιστεί τελικά η πραγματική αιτία.

Οι εξειδικευμένες εξετάσεις έδειξαν ότι έπασχε από χρόνια λοίμωξη με Borrelia burgdorferi, το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο Lyme, ενώ συνυπήρχαν και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται επίσης από τσιμπούρια.

Μετά τη σωστή θεραπεία η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ ο ίδιος αφιέρωσε πλέον την επαγγελματική του πορεία στη μελέτη των χρόνιων νοσημάτων και στην ενημέρωση των ασθενών.

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Τι είναι η νόσος Lyme

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Η νόσος Lyme είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται κυρίως από το βακτήριο Borrelia burgdorferi και μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου τσιμπουριού.

Είναι η συχνότερη νόσος που μεταδίδεται από τσιμπούρια στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Πώς μεταδίδεται

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Η μόλυνση γίνεται όταν μολυσμένο τσιμπούρι παραμείνει προσκολλημένο στο δέρμα για αρκετές ώρες.

Συναντάται κυρίως:

σε δάση,

σε λιβάδια,

σε περιοχές με πυκνή βλάστηση,

σε αγροτικές εκτάσεις.

Δεν μεταδίδεται:

από άνθρωπο σε άνθρωπο,

με το φιλί,

με την επαφή,

με το φαγητό ή το νερό.

Τα πρώτα συμπτώματα

Το πιο χαρακτηριστικό σημάδι είναι το γνωστό κυκλικό ερύθημα που θυμίζει στόχο (bull’s-eye rash).

Ωστόσο, δεν εμφανίζεται σε όλους τους ασθενείς.

Άλλα πρώιμα συμπτώματα είναι:

πυρετός,

ρίγη,

πονοκέφαλος,

έντονη κόπωση,

πόνοι στους μυς,

αρθραλγίες,

πρησμένοι λεμφαδένες.

Οι σοβαρές επιπλοκές

Εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει:

νευρολογικές βλάβες,

παράλυση προσωπικού νεύρου,

αρρυθμίες και καρδίτιδα,

σοβαρή αρθρίτιδα,

χρόνια κόπωση,

γνωστικές διαταραχές,

προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης.

Ακριβώς επειδή τα συμπτώματά της μοιάζουν με δεκάδες άλλες παθήσεις, πολλοί ασθενείς λαμβάνουν αρχικά λανθασμένες διαγνώσεις, όπως κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, ινομυαλγία ή σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.

Θεραπεύεται;

Ναι.

Όταν διαγνωστεί νωρίς, αντιμετωπίζεται συνήθως με αντιβιοτικά και οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως.

Σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων μπορεί να επιμείνουν για μήνες ή και περισσότερο συμπτώματα όπως κόπωση και πόνοι, κατάσταση που περιγράφεται ως σύνδρομο μετά τη θεραπεία της νόσου Lyme (PTLDS).

Οι διάσημοι που έχουν μιλήσει δημόσια για τη νόσο

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι πάσχουν ή πάλεψαν με τη νόσο Lyme, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Μεταξύ αυτών είναι:

Bella Hadid

Yolanda Hadid

Anwar Hadid

Justin Timberlake

Justin Bieber

Shania Twain

Avril Lavigne

Alec Baldwin.

Ένα μάθημα για γιατρούς και ασθενείς

Η ιστορία του Frédéric Roscop αποτελεί υπενθύμιση ότι μια φαινομενικά «ανεξήγητη» συμπτωματολογία δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται επιπόλαια.

Η ίδια η Charlotte Cripps, μέσα από τη συνέντευξή της στην The Independent, αναδεικνύει πως η έλλειψη ενημέρωσης γύρω από τη νόσο Lyme μπορεί να οδηγήσει ανθρώπους να ζουν επί δεκαετίες με λανθασμένες διαγνώσεις, μέχρι να βρεθεί η πραγματική αιτία του προβλήματος. Για τους ειδικούς, η έγκαιρη αναγνώριση του τσιμπήματος από τσιμπούρι, η σωστή διάγνωση και η άμεση θεραπεία παραμένουν το «κλειδί» ώστε η νόσος να μην αφήσει μόνιμες επιπτώσεις.