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Ο γάτος εγκαταστάθηκε στο κτίριο το 2011 και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μέσω του λογαριασμού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετούς παραμονής του, ο Λάρι παρακολούθησε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, σχολιάζοντας συχνά τη βρετανική πολιτική επικαιρότητα με σατιρική διάθεση.

Η επικείμενη άφιξη της οικογένειας του Άντι Μπέρναμ, η οποία διαθέτει σκύλο, ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στην καθημερινότητα του διάσημου τετράποδου εντός της πρωθυπουργικής κατοικίας.

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Στη Βρετανία οι πρωθυπουργοί μπορεί να αλλάζουν και οι πολιτικές εξελίξεις να διαδέχονται η μία την άλλη, όμως υπάρχει μία σταθερή παρουσία στην πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ: ο Λάρι, ο διάσημος γάτος του Νο 10, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον έβδομο πρωθυπουργό της «θητείας» του, τον Άντι Μπέρναμ.

Με αφορμή την επικείμενη αλλαγή στην ηγεσία της χώρας, ο ιδιαίτερα δημοφιλής λογαριασμός του στο Χ, με το όνομα «Larry the Cat», σχολίασε με το γνωστό σατιρικό του ύφος: «Οι πολιτικοί έρχονται και φεύγουν, οι γάτες είναι μόνιμες. Ο Λάρι απαιτεί πρωινό στις 09:00, δεκατιανό στις 10:30 και μεσημεριανό στις 12:00, με άφθονα σνακ ενδιάμεσα. Όλα τα υπόλοιπα στη δουλειά είναι παιχνιδάκι!».

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"Larry likes his breakfast at 9, brunch at 1030 and lunch at noon with plenty of snacks in between. The rest of the job is a doddle" pic.twitter.com/EBWgLxdlr1 — Larry the Cat (@Number10cat) July 20, 2026

Ο Λάρι εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ στις 15 Φεβρουαρίου 2011, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Ντέιβιντ Κάμερον. Είχε υιοθετηθεί από καταφύγιο ζώων του Λονδίνου με συγκεκριμένη αποστολή την αντιμετώπιση των τρωκτικών και έκτοτε φέρει τον επίσημο τίτλο του «Επικεφαλής Κυνηγού Ποντικών».

Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων που βρίσκεται στην πρωθυπουργική κατοικία, ο Λάρι έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τετράποδους της χώρας και έχει παρακολουθήσει από κοντά ορισμένες από τις σημαντικότερες πολιτικές στιγμές της σύγχρονης βρετανικής ιστορίας.

Έχει δει έξι πρωθυπουργούς να αποχωρούν από την εξουσία και πλέον ετοιμάζεται να καλωσορίσει τον έβδομο. Παράλληλα, βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών γεγονότων, όπως το Brexit, η πανδημία της Covid-19, το σκάνδαλο «Partygate» και η σύντομη θητεία της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία.

Η δημοτικότητά του δεν περιορίζεται μόνο στη Ντάουνινγκ Στριτ. Με περισσότερους από 900.000 ακολούθους στην πλατφόρμα Χ, ο Λάρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο γνωστές γάτες της Βρετανίας, καθώς μέσα από τον λογαριασμό του σχολιάζει με χιούμορ και σαρκασμό την πολιτική επικαιρότητα, δημοσιεύοντας αναρτήσεις που συχνά σατιρίζουν πολιτικούς, ακόμη και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η άφιξη, όμως, της οικογένειας Μπέρναμ ενδέχεται να φέρει νέα δεδομένα στη Ντάουνινγκ Στριτ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια διαθέτει και έναν σκύλο, γεγονός που -όπως αφήνει να εννοηθεί από την αποκλειστική συνέντευξη του CNN-, ίσως προκαλέσει προβλήματα στους ένοικους της Ντάουνινγκ Στριτ.

Με πληροφορίες από France24