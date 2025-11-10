Την αξιοπιστία του BBC υπερασπίστηκε η Ντέμπορα Τέρνες, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ειδήσεων του βρετανικού δικτύου που παραιτήθηκε μαζί με τον γενικό διευθυντή, Τιμ Ντέιβι, την Κυριακή το βράδυ.

«Οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι και θα υπερασπιστώ τη δημοσιογραφία τους» γιατί ήταν προνόμιο της καριέρας μου να υπηρετήσω ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του BBC News και να συνεργαστώ με την εξαιρετική ομάδα δημοσιογράφων μας» τόνισε σήμερα καθώς έφτανε στα γραφεία του σταθμού.

«Παραιτήθηκα το Σαββατοκύριακο επειδή η ευθύνη είναι δική μου. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, το BBC News δεν είναι θεσμικά προκατειλημμένο. Γι’ αυτό είναι ο πιο αξιόπιστος πάροχος ειδήσεων στον κόσμο.» υπογράμμισε

«Λάθη γίνονται»

Η Τέρνες έγινε γνωστή ως συντάκτρια του ITV News, πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 2013 για να διευθύνει το τμήμα ειδήσεων του NBC News.

Το 2021, επέστρεψε στη Βρετανία και το ITN – στο οποίο ανήκουν το ITV, το Channel 4 και το Channel 5 – ως διευθύνουσα σύμβουλος.

Από το 2022, ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος Ειδήσεων του BBC News διευθύνοντας μια ομάδα 6.000 ατόμων. Σήμερα δήλωσε πολύ λυπημένη που ο Τιμ Ντέιβι παραιτήθηκε λέγοντας ότι «ήταν ένας αποτελεσματικός ηγέτης στο BBC».

Ερωτηθείς σήμερα εάν οι δημοσιογράφοι είναι διεφθαρμένοι όπως λέει ο Πρόεδρος Τραμπ η Τέρνες απάντησε ότι «φυσικά και οι δημοσιογράφοι μας δεν είναι διεφθαρμένοι. Οι δημοσιογράφοι μας είναι εργατικοί άνθρωποι που αγωνίζονται για την αμεροληψία. Και θα υπερασπιστώ τη δημοσιογραφία τους».

Στην ερώτηση δημοσιογράφων γιατί δεν αντιμετωπίστηκαν τα λάθη στον Τραμπ, στον αντισημιτισμό, στα δικαιώματα των γυναικών η Τέρνες απάντησε πως «είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιστορία θα αποκαλυφθεί. Αλλά προς το παρόν, θα πάω να δω τους δημοσιογράφους μας»..