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Η ηθοποιός μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την οικογενειακή γιορτή, η οποία περιλάμβανε μπισκότα διακοσμημένα με φωτογραφίες από την καριέρα της.

Οι τρεις κόρες της δημοσίευσαν τρυφερά μηνύματα και προσωπικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας δημόσια τη μητέρα τους για την ημέρα των γενεθλίων της.

Η Ντέμι Μουρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις ευχές που δέχτηκε, αναρτώντας σχετικό υλικό από το πάρτι όπου πρωταγωνιστούσαν τα μέλη της οικογένειάς της.

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Η Ντέμι Μουρ γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, έχοντας κοντά της τις τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, αλλά και την εγγονή της. Η ηθοποιός, που έχει προταθεί για Όσκαρ, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από την οικογενειακή γιορτή, ενώ οι κόρες της δεν παρέλειψαν να της αφιερώσουν δημόσια τρυφερά μηνύματα, συνοδευόμενα από κοινά στιγμιότυπα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μουρ δημοσίευσε υλικό από το πάρτι της. Σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται μπροστά από μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της, ενώ σε βίντεο οι τρεις κόρες της μαζί με την εγγονή της, Λουέτα Άισλι Τόμας Γουίλις, της τραγουδούν το «Happy Birthday».

Μία από τις ιδιαίτερες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν μια πιατέλα με μπισκότα, τα οποία είχαν διακοσμηθεί με φωτογραφίες της ηθοποιού από χαρακτηριστικές στιγμές της κινηματογραφικής και φωτογραφικής της πορείας στο Χόλιγουντ.

«Ευγνώμων! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου», έγραψε η Ντέμι Μουρ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι δημόσιες ευχές από τις τρεις κόρες της

Η μεγαλύτερη κόρη της ηθοποιού και του Μπρους Γουίλις, η 38χρονη Ράμερ, τίμησε τη μητέρα της με μια ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία, ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο της Ντέμι Μουρ με την εγγονή της, Λουέτα, την οποία απέκτησε η Ράμερ με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.

«Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα και θρύλο που λέγεται Ντέμι Μουρ, γνωστή και ως μαμά και γιαγιά. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Τι δώρο είναι να μπορούμε να σε γιορτάζουμε και να σε αγαπάμε», έγραψε.

Η 35χρονη Σκάουτ επέλεξε επίσης να μοιραστεί οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά και ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο περπατά μαζί με τη μητέρα της προς την κάμερα, θυμίζοντας την κίνηση μοντέλων σε πασαρέλα.

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«Χρόνια πολλά στον φάρο δύναμης, συμπόνιας και χάρης που είναι η μητέρα μου. Πόσο πολύ σε αγαπώ! Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις και με αγαπάς τόσο όμορφα», ανέφερε στο μήνυμά της.

Η μικρότερη κόρη της ηθοποιού, η 32χρονη Ταλούλα, δημοσίευσε με τη σειρά της φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια στο πλευρό της μητέρας της. Στην ανάρτησή της συμπεριέλαβε ακόμη ένα στιγμιότυπο στο οποίο η Ντέμι Μουρ εμφανίζεται μαζί με τον σκύλο της, Πιλάφ, και την Τίλντα Σουίντον.

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«Χρόνια πολλά σε αυτόν τον απίστευτα ξεχωριστό άνθρωπο, αυτή τη δύναμη, αυτή την ύπαρξη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ταλούλα αναφέρθηκε σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η μητέρα της το 1996 και την οποία παρακολούθησε πρόσφατα, θυμίζοντας μια χαρακτηριστική περίοδο της παιδικής της ηλικίας.

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«Είδα πρόσφατα μια συνέντευξη που είχες δώσει το 1996, στην οποία έλεγες ότι περνούσα τη φάση “εσύ δεν είσαι το αφεντικό μου”. Σήμερα, όμως, εύχομαι ειλικρινά και με όλη μου την καρδιά να είμαι για πάντα το μωρό σου, ακόμη κι αν κάνω το αφεντικό. Σ’ αγαπώ», σημείωσε.

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