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Τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της προκάλεσε η Ντέμι Μουρ, καθώς έκανε μια απρόσμενη επιστροφή σε μουσικό βιντεοκλίπ, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την τελευταία αντίστοιχη συμμετοχή της.

Η 63χρονη ηθοποιός εμφανίζεται στο βιντεοκλίπ του νέου single του συγκροτήματος Katseye με τίτλο «Animal», όπου υποδύεται μια στυλίστρια που επιμελείται τις εμφανίσεις των μελών του συγκροτήματος, την ώρα που εκείνα αλλάζουν πυρετωδώς ρούχα στα παρασκήνια.

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Αφού ολοκληρώνει το styling των καλλιτεχνών, η Ντέμι Μουρ στρέφεται προς την κάμερα και λέει: «Εντάξει, πάμε να αγριέψουμε».

Η εμφάνισή της στο βιντεοκλίπ προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θεατές να την αποθεώνουν, χαρακτηρίζοντάς την «θρυλική» και υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή της αξίζει ακόμη μεγαλύτερη προβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που η Ντέμι Μουρ είχε εμφανιστεί σε μουσικό βιντεοκλίπ ήταν το 1998, στο τραγούδι «Ugly» του Τζον Μπον Τζόβι.