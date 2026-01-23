Έναν διαφορετικό ισχυρισμό για την καταγωγή του Ιησού Χριστού προβάλλει νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime, το οποίο παρουσιάζει μια εκδοχή που αποκλίνει από εκείνη των Ιερών Γραφών. Σύμφωνα με την παραγωγή, ο Ιησούς δεν ήταν Εβραίος, αλλά Έλληνας φιλόσοφος που έζησε την ίδια ιστορική περίοδο και στον οποίο αποδίδονται θαυματουργές πράξεις.

Το ντοκιμαντέρ, που εντάσσεται στη μίνι σειρά Bible Conspiracies («Συνωμοσίες της Βίβλου»), υποστηρίζει ότι οι αφηγήσεις για τη ζωή και τα θαύματα του Ιησού ενδέχεται να έχουν προκύψει από σύγχυση με τη δράση του Απολλώνιου του Τυανέα, μιας ιστορικής μορφής της αρχαιότητας.

Όπως αναφέρουν οι δημιουργοί της σειράς, οι ομοιότητες ανάμεσα στις δύο προσωπικότητες είναι πολυάριθμες και, κατά την άποψή τους, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος αποτέλεσε το πραγματικό πρότυπο των θαυματουργών αφηγήσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάζεται, ο «θαυματουργός» Ιησούς ενδέχεται να βασίστηκε στη ζωή του Απολλώνιου του Τυανέα, ο οποίος ήταν ελληνικής καταγωγής.

Το ντοκιμαντέρ δεν αμφισβητεί την ιστορική ύπαρξη του Ιησού, ωστόσο προτείνει ότι η μορφή του «Υιού του Θεού», όπως παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη με θαύματα και τη σταύρωση, ενδέχεται να έχει επηρεαστεί περισσότερο από το έργο και τη ζωή του Απολλώνιου παρά από τα ιστορικά στοιχεία για τον Χριστό.

Ο Απολλώνιος γεννήθηκε, το αργότερο, το 3π.Χ στην κεντρική Ανατολία. Τόσο ο Χριστός όσο και ο Απολλώνιος ήταν κήρυκες και θρυλείται πως έκαναν θαύματα. Και οι δύο είχαν μακριά γένια.



Η μίνι-σειρά ντοκιμαντέρ, εξηγεί πως ο Απολλώνιος συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ακολούθων κάνοντας θαύματα, με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που αποδίδεται στον Ιησού.

«Έγινε μαθητής του Πυθαγόρα και απαρνήθηκε τις σεξουαλικές επαφές με γυναίκες, το κρέας και το κρασί. Δεν φορούσε παπούτσια και είχε αφήσει τα μαλλιά του και τα γένια του να μακρύνουν (…) Έγινε αναμορφωτής και έφτιαξε το σπίτι του στον Ναό του Ασκληπιού». Η φήμη του εξαπλώθηκε χάρη στη σοφία του και ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος ορκίστηκε να υψώσει ναούς και αγάλματα για να τον τιμήσει.

«Στον ίδιο αποδίδεται πως ανέστησε νεκρούς και μίλησε για πράγματα εκτός των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Και, σε αντίθεση με τον Ιησού, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Απολλώνιος όντως υπήρξε».



Οι πρώτες κριτικές θεατών καθώς και τα σχόλια για το ανατρεπτικό και αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ είναι στην πλειονότητά τους αρνητικά.