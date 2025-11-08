Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, η Ουγγαρία βράβευσε έναν αλλοδαπό πολίτη με την ανώτερη τιμητική διάκριση, το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής». Η τιμή ανήκει στον 21χρονο Αναστάσιο Γκαρίπη για την θαρραλέα του πράξη, το περασμένο καλοκαίρι

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Θεσσαλονικιός kite surfer στα μέσα Ιουλίου του 2025, έσωσε έναν πατέρα και την νεαρή κόρη του, με καταγωγή από την Ουγγαρία, που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα, ενώ βρισκόταν ανοικτά της παραλίας της Επανομής.

Ο ίδιος απαθανάτισε τη μεγάλη στιγμή με αναρτήσεις του στο Instagram, σημειώνοντας στην σχετική λεζάντα: Β«αθύτατη τιμή που μου απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας, Tamás Sulyok (σ.σ Τάμας Σούλιοκ)».



Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας Πρέσβης κύριος Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της Ισπανικής Κυβέρνησης, η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα που τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο για τη συμμετοχή της στη διάσωση και η οικογένεια των διασωθέντων.