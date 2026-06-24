Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την άρνησή του να υπογράψει το νομοσχέδιο για τη στέγαση, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κογκρέσο, θέτοντας ως προϋπόθεση την έγκριση του νόμου SAVE America Act.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί την υιοθέτηση των εκλογικών περιορισμών του συγκεκριμένου νομοσχεδίου εθνική έκτακτη ανάγκη, αναβάλλοντας έτσι την προγραμματισμένη τελετή υπογραφής στο Καπιτώλιο.

Ο νόμος SAVE America Act απαιτεί την προσκόμιση αποδεικτικών υπηκοότητας και ταυτότητας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών στην ψηφοφορία.

Παρά την επιμονή του Τραμπ, η ηγεσία του κόμματός του επισημαίνει ότι η έγκριση του κειμένου από τη Γερουσία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των ισχυόντων κανονισμών και της έλλειψης ευρείας πολιτικής στήριξης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως αρνείται να υπογράψει ένα νέο σημαντικό νομοσχέδιο για τη στέγαση, το οποίο ενέκρινε χθες το Κογκρέσο, όσο ένα κείμενο που επιβάλει περιορισμούς στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας στις εκλογές, μια αξίωση μηνών του ίδιου, δεν υιοθετείται από τη Γερουσία.

«Η σημερινή συνέντευξη Τύπου και η υπογραφή του (νόμου) για τη στέγαση αναβάλλονται προς το παρόν εωσότου εγκρίνουμε τον νόμο +SAVE America Act+, που έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη και που εγώ θεωρώ ως μια εθνική έκτακτη ανάγκη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social, λιγότερο από δύο ώρες πριν από την προγραμματισμένη τελετή στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον.

Advertisement

Advertisement

Ο νέος νόμος για τη στέγαση, ο οποίος εγκρίθηκε χθες με μια ευρεία στήριξη των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο, στοχεύει κυρίως να διευκολύνει την ανέγερση νέων κατοικιών, ιδίως μέσω της χαλάρωσης ορισμένων προδιαγραφών και την επιτάχυνση των μελετών περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

Όμως, για τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό το κείμενο, που υποτίθεται θα επιτρέψει σε περισσότερες οικογένειες να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιδιοκτησία μιας κατοικίας και για το οποίο οι Ρεπουμπλικανοί μιλούν ήδη για μια νομοθετική νίκη, είναι «ήσσονος σημασίας» και «δεν έχει μεγάλη βαρύτητα σε σύγκριση με το SAVE America Act».

Εδώ και πολλές εβδομάδες, o Ντόναλντ Τραμ απαιτεί ο νόμος “SAVE America Act” να εγκριθεί από το Κογκρέσο, ακόμα κι αν η ηγεσία του κόμματός του συνεχίζει να του εξηγεί ότι μια τέτοια υιοθέτηση θεωρείται απίθανη λόγω των κανονισμών της Γερουσίας και της έλλειψης στήριξης ακόμα και στους κόλπους της δεξιάς παράταξης.

Ο νόμος για τη στέγαση στοχεύει να αποτυπώσει τη μάχη που δίνουν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι ενάντια στο κόστος ζωής, ένα καίριο ζήτημα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με φόντο τον επίμονο πληθωρισμό εξαιτίας κυρίως του πολέμου που κήρυξε κατά του Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε ήδη ακυρώσει την ακρόαση στη Γερουσία ενόψει της έγκρισης του διορισμού του Τζέι Κλέιτον, τον οποίο είχε επιλέξει για τη θέση του διευθυντή εθνικών πληροφοριών, με το επιχείρημα πως το “SAVE America Act” είχε προτεραιότητα.

Αυτό το κείμενο αξιώνει από τους ψηφοφόρους να προσκομίζουν ένα έγγραφο ως απόδειξη της αμερικανικής υπηκοότητάς τους προκειμένου να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να παρουσιάζουν ένα αποδεικτικό ταυτότητας κατά την προσέλευσή τους για να ψηφίσουν στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Advertisement

Μια ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ είναι ότι 14 πολιτείες της χώρας, ιδίως η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, δεν απαιτούν κανένα αποδεικτικό ταυτότητας για να ψηφίσει κανείς.

Οι υποστηρικτές του “SAVE America Act” εκτιμούν πως αυτός ο νόμος επιτρέπει την ενίσχυση της ασφάλειας των εκλογών, όμως οι επικριτές του υπογραμμίζουν πως είναι ήδη παράνομο για έναν μη πολίτη να ψηφίζει στις εκλογές των ΗΠΑ και εκφράζουν ανησυχία για τα εμπόδια που εγείρονται στο δικαίωμα του ψηφίζειν εκατομμυρίων Αμερικανών.

Τα άτομα που προέρχονται από μειονότητες, ιδίως οι αφροαμερικανοί ψηφοφόροι, θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτά τα εμπόδια στην ψήφο, τονίζουν πολλές ενώσεις.

Advertisement

Από την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επαναλαμβάνει χωρίς αποδείξεις ότι του έκλεψαν τη νίκη μέσω μιας υποτιθέμενης μαζικής απάτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να καταργηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί της Γερουσίας, που προβλέπουν ένα κείμενο όπως το “SAVE America Act” να εγκρίνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία 60 ψήφων, σε σύνολο 100.

Ειδάλλως, οι Δημοκρατικοί «θα το κάνουν από την πρώτη στιγμή» όταν ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, προκειμένου να περάσουν τα δικά τους νομοσχέδια, διαβεβαίωσε σήμερα.

Advertisement

«Οι Ρεπουμπλικανοί θα νιώσουν πολύ ανόητοι εάν δεν το κάνουν πρώτοι. Θα παρακολουθώ με δάκρυα στα μάτια», κατέληξε ο Τραμπ στο Truth Social.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement