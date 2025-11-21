Ένα ινδικό καταδιωκτικό αεροπλάνο συνετρίβη σήμερα στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Αεροπορική Έκθεση του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του, αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση.

«Ένα καταδιωκτικό αεροπλάνο Tejas της Ινδίας, το οποίο συμμετείχε στη σημερινή αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι, συνετρίβη προκαλώντας τον τραγικό θάνατο του πιλότου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του επίσημου γραφείου Τύπου του Ντουμπάι στο X.

Το αεροπλάνο πραγματοποίησε μια περιστροφή σε χαμηλό ύψος πριν συντριβεί φλεγόμενο σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από το χώρο της έκθεση, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αεροπλάνο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και να μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα τη στιγμή της συντριβής, μπροστά στα μάτια κατάπληκτων θεατών.

Πυκνός καπνός γέμισε τον τόπο του δυστυχήματος και οχήματα των υπηρεσιών άμεσης δράσης έσπευσαν να επέμβουν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης αεροπορικής έκθεσης της Μέσης Ανατολής, η οποία προτείνει κάθε απόγευμα ένα αεροπορικό θέαμα.

BREAKING: India's Tejas Fighter Jet Has Just Crashed At The Dubai Airshow During A Flight Demonstration. pic.twitter.com/k5gX4epuJx — John Basham (@JohnBasham) November 21, 2025







