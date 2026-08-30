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Παρόμοια μεταστροφή στάσης είχε επιδείξει στο παρελθόν και ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος από υποστηρικτής του επαναπατρισμού κατέληξε να υπερασπίζεται τη νομιμότητα της κατοχής τους.

Το Βρετανικό Μουσείο δέχεται έντονες πιέσεις για την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας και από άλλες χώρες του κόσμου.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία της βρετανικής κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών, υποδεικνύοντας έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πλευρά της κυβέρνησης.

Επιπλέον, τουρκικά αρχεία δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του φιρμανιού που επικαλείται επί σειρά ετών η βρετανική πλευρά για να δικαιολογήσει τη νόμιμη αφαίρεση των Γλυπτών.

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Ο αξιότιμος, αλλά πλέον, ως προς αυτή τουλάχιστον τη δέσμευση, αναξιόπιστος νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ έκανε την πρώτη μεγάλη κωλοτούμπα του απέναντι στην Ελλάδα.

Τον γνωρίζω από το Μάντσεστερ. Από την πόλη των δύο μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων, της Γιουνάιτεντ και της Σίτι, όπου υπηρέτησε ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ. Και θυμάμαι πολύ καλά τι έλεγε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

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Το 2023 ήταν κατηγορηματικός: «Να επιστραφούν, χωρίς όρους». Και ακόμη παλαιότερα, από το 2002, είχε υποστηρίξει κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για αλλαγή του νόμου ώστε να μπορεί να γίνει η επιστροφή. Τώρα, από την Ντάουνινγκ Στριτ, μας λέει ότι «τελικά είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου».

Πόσο γνώριμη ιστορία.

Από τον Μπόρις στον Μπέρναμ

Παρόμοια έζησα προσωπικά και με τον αρχαιολάτρη Μπόρις Τζόνσον. Ο κλασικιστής Μπόρις είχε κάποτε επιχειρηματολογήσει με πάθος υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών. Το 1986, ως φοιτητής στην Οξφόρδη, είχε γράψει ολόκληρο άρθρο υπέρ του επαναπατρισμού τους. Αργότερα, ως πρωθυπουργός, υποστήριζε πλέον ότι ο Έλγιν τα είχε αποκτήσει νομίμως.

Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που Έλληνας πρωθυπουργός ακούει βρετανικές κουβέντες και υποσχέσεις που αργότερα χάνονται στους διαδρόμους του Λονδίνου. Από την εποχή του Κώστα Σημίτη και πολύ πριν, η ελληνική διεκδίκηση συναντά διαρκώς το ίδιο βρετανικό τείχος.

Ένα «Βρετανικό» Μουσείο που μόνο βρετανικό δεν είναι

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Και ας τελειώνουμε κάποτε με το επιχείρημα περί «Βρετανικού Μουσείου».

Μόνο βρετανικό δεν είναι.

Οι αίθουσές του είναι γεμάτες πολιτιστικούς θησαυρούς άλλων λαών, πολλοί από τους οποίους αποκτήθηκαν μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της αποικιοκρατίας, πολέμων και άνισων σχέσεων ισχύος. Από την Ελλάδα και τα Γλυπτά του Παρθενώνα μέχρι αιγυπτιακές αρχαιότητες και αντικείμενα από την Αιθιοπία και άλλες περιοχές του κόσμου, το ίδιο το Μουσείο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο αιτημάτων επαναπατρισμού. (thetimes.co.uk)

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Και μια σημαντική λεπτομέρεια: 56% των Βρετανών δηλώνει υπέρ της επιστροφής και μόλις 22% υπέρ της παραμονής τους. Άρα σήμερα το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι η βρετανική κοινωνία, αλλά η πολιτική βούληση.

Επίσης για τα Γλυπτά υπάρχει πλέον ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο: τουρκική αξιωματούχος δήλωσε στην UNESCO ότι στα οθωμανικά αρχεία δεν έχει εντοπιστεί το περίφημο «φιρμάνι» που επικαλείται επί δεκαετίες η βρετανική πλευρά για τη νομιμότητα της αφαίρεσής τους από τον Έλγιν. (apnews.com)

Τα Γλυπτά δεν ζητούν δανεισμό.

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Ζητούν επανένωση. Και ο Παρθενώνας βρίσκεται στην Αθήνα, όχι στο Λονδίνο.