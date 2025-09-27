Ο πρίγκιπας Χάρι απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον βασιλιά Κάρολο αισθάνθηκε σαν «επισκέπτης» και όχι ως μέλος της οικογένειας, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα «απολύτως ψευδή».

Σε δήλωση που παραχώρησε στο περιοδικό PEOPLE στις 27 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωπος του Δούκα του Σάσεξ, 41 ετών, αντέκρουσε πρόσφατα ρεπορτάζ — μεταξύ αυτών και άρθρο της The Sun στις 26 Σεπτεμβρίου — τα οποία περιέγραψαν την επανένωση της 10ης Σεπτεμβρίου στο Clarence House ως «υπερβολικά τυπική».

«Οι πρόσφατες αναφορές σχετικά με την άποψη του Δούκα για τον τόνο της συνάντησης είναι κατηγορηματικά ψευδείς», τόνισε ο εκπρόσωπος του Χάρι στη δήλωσή του. «Τα αποδιδόμενα σε εκείνον αποσπάσματα αποτελούν καθαρή επινόηση, τροφοδοτούμενη —υποθέτει κανείς— από πηγές που επιδιώκουν να παρεμποδίσουν οποιαδήποτε πιθανότητα συμφιλίωσης πατέρα και γιου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιες πηγές ισχυρίστηκαν επίσης πως ανταλλάχθηκαν δώρα».

Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι ο Χάρι προσέφερε στον πατέρα του μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτή δεν απεικόνιζε τον ίδιο ή τη Μέγκαν Μαρκλ.

«Αν και θα προτιμούσαμε τέτοιες λεπτομέρειες να παραμείνουν ιδιωτικές, για λόγους σαφήνειας μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δόθηκε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία· ωστόσο, η εικόνα δεν περιλάμβανε τον Δούκα και τη Δούκισσα», σημείωσε.

Η δήλωση αφήνει να εννοηθεί ότι η φωτογραφία παρουσίαζε αποκλειστικά τα παιδιά του ζευγαριού, τον πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών, τα οποία ο βασιλιάς δεν έχει δει εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε τον βασιλιά Κάρολο στο Clarence House του Λονδίνου για ένα τσάι — την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση από τον Φεβρουάριο του 2024. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 55 λεπτά στην κατοικία του βασιλιά.