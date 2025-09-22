Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μπορεί να έχει «το ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω» στην βασιλική οικογένεια, εφόσον θελήσει να επιστρέφει πιο συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο για φιλανθρωπικούς σκοπούς νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δούκας του Σάσεξ συναντήθηκε με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες.

Πέρασε περίπου 55 λεπτά στο Clarence House, όπου μοιράστηκε ένα «ιδιωτικό τσάι» με τον μονάρχη, η σχέση του οποίου με τον μικρότερο γιο του είναι τεταμένη από την αποχώρηση του Χάρι από τα βασιλικά καθήκοντα το 2020.

Ωστόσο, οποιαδήποτε υπόνοια ότι ο πρίγκιπας θα μπορούσε να επιστρέψει σε μια πιο επίσημη ιδιότητα έχει απορριφθεί κατηγορηματικά από πηγές του παλατιού.

«Ο βασιλιάς ήταν απολύτως σαφής: Συμμερίζεται την απόφασης της αείμνηστης μητέρας του ότι δεν μπορεί να υπάρχει ημι-δημόσιος ρόλος για τα μέλη της οικογένειας», δήλωσε πηγή του παλατιού στην εφημερίδα The Times.

Σε συνέντευξή του στο BBC τον Μάιο, μετά την απόρριψη της έφεσης που είχε ασκήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο για την αποκατάσταση της ασφάλειάς του, ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει ότι «θα ήθελε πολύ» να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του.

«Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει ακόμα ο πατέρας μου. Δεν μου μιλάει λόγω αυτών των θεμάτων ασφάλειας, αλλά θα ήταν ωραίο να συμφιλιωθούμε».

Ο Χάει είδε για τελευταία φορά τον πατέρα του κατά τη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψής του τον Φεβρουάριο του 2024, αφότου ο 76χρονος ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου του.

Η εφημερίδα Mail on Sunday ανέφερε ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και το προσωπικό του Σάσεξ «συζητούν προσωρινά» την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία «κοινή εμφάνισή τους σε δημόσια εκδήλωση».

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πιθανή εμφάνιση του βασιλιά στους Αγώνες Invictus στο Μπέρμιγχαμ το 2027.