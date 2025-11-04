Μετά από μία καριέρα 21 ετών γεμάτη διακρίσεις, τρόπαια και αξέχαστες στιγμές, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έλαβε επιτέλους την πολυπόθητη διάκριση που του έλειπε, τον τίτλο του ιππότη.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ τίμησε τον 50χρονο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία, σε μια τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Φορώντας κοστούμι ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση από τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, τον πρώην αρχηγό της εθνικής Αγγλίας υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος του παραχώρησε τη συγκεκριμένη διάκριση επισφραγίζοντας την πορεία του ως ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Ο Μπέκαμ συνοδευόταν από τους γονείς του, Τεντ και Σάντρα, και τη σύζυγό του, η οποία επέλεξε μαύρο εφαρμοστό φόρεμα σχεδιασμένο αποκλειστικά από το δικό της fashion house.

Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, πριν από την τελετή η Βικτόρια σχεδίασε η ίδια το τριών τεμαχίων κοστούμι που φόρεσε ο σύζυγός της, έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν το ζευγάρι πληροφορήθηκε την επικείμενη τιμητική διάκριση.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπέκαμ έχει στηρίξει πολυάριθμες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, υπηρετώντας ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της UNICEF από το 2005.

Το 2024 ορίστηκε πρέσβης του Ιδρύματος του Βασιλιά, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 1990 από τον ίδιο τον Κάρολο.

«Πάντα ήμουν μεγάλος υποστηρικτής της βασιλικής οικογένειας, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που την αγαπούσε βαθιά, δήλωσε τον Ιανουάριο στο περιοδικό Town & Country. «Όταν ο βασιλιάς μου ζήτησε να συμμετάσχω στο ίδρυμά του, ένιωσα μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια – τηλεφώνησα αμέσως στη μητέρα μου».