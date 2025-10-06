Μοιάζει απίστευτο ακόμη και για την αστυνομία στη Βρετανία. Στην περιοχή Tetbury του Gloucestershire, μόλις λίγα μέτρα από το Highgrove House, την ιδιωτική κατοικία του Βασιλιά Κάρολου και της Βασίλισσας Καμίλα, ανακάλυψαν μια τεράστια χασισοφυτεία.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, εντοπίστηκε μια τεράστια παράνομη φυτεία κάνναβης, μέσα σε βιομηχανική μονάδα, με εκατοντάδες φυτά.

Η ανακάλυψη έγινε σε μια περιπολία. Δύο αστυνομικοί της Τοπικής Ομάδας Αστυνόμευσης του Tetbury, πραγματοποιούσαν τακτική περιπολία στις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής.

Σε περιπολία

Όπως αναφέρεται σε δήλωση της Αστυνομίας της Γειτονιάς του Cotswolds:

«Κατά την περιπολία σε ορισμένες βιομηχανικές μονάδες στην πόλη, ο PC Callum Morley-Blackwell και ο PCSO Ed χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν ύποπτους άνδρες που τράπηκαν σε φυγή μέσα από ένα από τα κτίρια».

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μεγάλη χασισοφυτεία Ήταν κοντά στα καταλύματα διαμονής των υπόπτων, τα οποία βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Μάλιστα, το μέγεθος της φυτείας ήταν τόσο μεγάλο που δημιούργησε πρόβλημα στη συλλογή των πειστηρίων.

Πλούσια συγκομιδή

«Πρέπει να ομολογήσουμε ότι μας τελείωσαν οι πολύ μεγάλες σακούλες τεκμηρίων και χρειάστηκε να δανειστούμε τις παπλωματοθήκες των υπόπτων για να περισυλλέξουμε και τα 225 φυτά», ανέφεραν οι αρχές με χιούμορ.

«Παραλίγο να μην χωρέσουν όλα τα τεκμήρια στο βαν μας. Θα χαρούμε να επιστρέψουμε τα κλινοσκεπάσματα αν οι ιδιοκτήτες θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο Cirencester».

Συνολικά κατασχέθηκαν περισσότερα από 225 δενδρύλλια. Κι όλα αυτά δύο βήματα από το σπίτι του Βασιλιά Καρόλου.

