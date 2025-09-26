Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ταξίδεψε μόνος του στο κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία για έναν τετ-α-τετ με τον βασιλιά Κάρολο, μόλις δύο εβδομάδες μετά την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά μετά από 19 μήνες.

Εσωτερικές πηγές ισχυρίζονται, αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ότι έχει δημιουργηθεί ένταση μεταξύ του Γουίλιαμ και του Καρόλου αυτή τη στιγμή λόγω της επίσκεψης του Χάρι και των αντικρουόμενων απόψεων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του πρίγκιπα Άντριου.

Σύμφωνα με μια πηγή από το βασιλικό περιβάλλον που μίλησε στην εφημερίδα Daily Mail, η «μίνι συνάντηση πατέρα και γιου» ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο Γουίλιαμ προσγειώθηκε στο Αμπερντίνσαϊρ για «μερικές ανεπίσημες μέρες με τον πατέρα του σε ιδιωτικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με την πηγή: «Η επίσκεψη δεν είχε προγραμματιστεί από ανώτερα στελέχη, αλλά για να συζητήσουν κατ’ ιδίαν ως μονάρχης και διάδοχος». Και ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Γουίλιαμ και ο Κάρολος απολαμβάνουν μια συνάντηση πατέρα-γιου μαζί, η χρονική στιγμή είναι σίγουρα… ενδιαφέρουσα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Χάρι ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα αυτό το μήνα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάθισε με τον βασιλιά και είχαν μια σχεδόν ωριαία συζήτηση στο Clarence House για πρώτη φορά σε δεκαεννέα μήνες. Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι δεν συναντήθηκαν καθόλου κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης του Χάρι και, σύμφωνα με πηγή του Examiner, «ο Γουίλιαμ είναι άρρωστος με την ιδεία πως ο Χάρι κατάφερε να ξανακερδίσει την αγάπη του πατέρα του».

Σύμφωνα με το ShuterScoop του Rob Shuter, ο διάδοχος του θρόνιυ «έμεινε έκπληκτος» και «απορημένος» όταν έμαθε για τη συνάντηση μεταξύ του αδελφού του και του πατέρα του «την τελευταία στιγμή» και, σύμφωνα με τις φήμες, δεν «τον ρώτησαν» καθόλου για την επανένωση.

Στο στόχαστρο του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και οι Πρίγκιπας Αντριου – Σάρα Φέργκιουσον

Μια άλλη πιθανή πηγή έντασης μεταξύ του Γουίλιαμ και του πατέρα του: ο πρίγκιπας Aντριου. Εμπιστευτικές πηγές ισχυρίζονται ότι ο Κάρολος θέλει να κρατήσει τον ατιμασμένο αδελφό του στο στενό οικογενειακό κύκλο της βασιλικής οικογένειας για να εξασφαλίσει την εχεμύθεια του, ενώ ο Γουίλιαμ θέλει να τον αποκόψει εντελώς.

Όπως αποκάλυψε μια άλλη βασιλική πηγή του ShuterScoop, «ο Κάρολος πιστεύει ότι το να κρατάει τον Άντριου και τη Φέργκι (σ.σ Σάρα, Δούκισσα της Υόρκης) κοντά του προστατεύει κατά κάποιον τρόπο την οικογένεια. Αλλά για όλους τους άλλους, αυτό φαίνεται απερίσκεπτο, αφελές και, ειλικρινά, ηλίθιο. Τα σκάνδαλα γύρω από αυτούς τους δύο δεν τελειώνουν ποτέ».