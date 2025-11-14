Από τότε που υπηρέτησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και χλευαζόταν από τους υπόλοιπους στρατιώτες, κυκλοφορούσαν φήμες για τις σεξουαλικές «ανωμαλίες» του Αδόλφου Χίτλερ.

Τώρα, μια νέα έρευνα DNA που διεξήχθη από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων και ιστορικών λέγεται ότι ρίχνει επιτέλους φως στο τι ακριβώς συνέβαινε με τον ηγέτη των Ναζί.

Αφού ανέλυσαν μια αλυσίδα του DNA του, λένε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έπασχε από κάποια μορφή συνδρόμου Kallman, μιας γενετικής διαταραχής που εμποδίζει ένα άτομο να ξεκινήσει ή να ολοκληρώσει πλήρως την εφηβεία.

Η φημολογούμενη καταγωγή του Χίτλερ

Σε αντίθεση, ωστόσο, με έναν άλλο μύθο, διαπίστωσαν επίσης ότι ο Γερμανός δικτάτορας δεν είχε εβραϊκή καταγωγή.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν την ανακάλυψη ότι ένα γονίδιο που ονομάζεται PROK2, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων, είχε εξαντληθεί για τον Χίτλερ.

Η απουσία του σχετίζεται με χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα τεστοστερόνης και μπορεί να οδηγήσει σε μικρο πέος, το οποίο συνήθως έχει μήκος μόλις λίγα εκατοστά.

Η καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, η οποία είναι η επικεφαλής γενετιστής στην έρευνα και είχε προηγουμένως αναγνωρίσει τα λείψανα του βασιλιά Ριχάρδου Γ΄, δήλωσε στο Sky News: «Αν μου λέγατε πριν από μερικά χρόνια ότι θα μιλούσα για τα γεννητικά όργανα του Χίτλερ, δεν θα το πίστευα ποτέ».

Τα ευρήματα της ομάδας, είπε η Κινγκ, θα προσθέσουν «ένα ακόμη επίπεδο πληροφοριών» στην κατανόησή μας για έναν από τους πιο μελετημένους άνδρες στην ιστορία.

Προσφέρει επίσης μια εικόνα για το κεντρικό θέμα του διάσημου τραγουδιού της εποχής του πολέμου «Ο Χίτλερ έχει μόνο μία ”μπάλα”», το οποίο ήταν δημοφιλές στους Βρετανούς στο πλαίσιο των προσπαθειών δυσφήμισης της γερμανικής ηγεσίας.

Το DNA που μελετήθηκε προήλθε αρχικά από έναν αιματοβαμμένο καναπέ στο καταφύγιο του Χίτλερ.

Όταν οι σοβιετικές δυνάμεις επέτρεψαν την είσοδο του στρατηγού Ντουάιτ Αϊζενχάουερ μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος, ο αξιωματικός επικοινωνιών του, ο συνταγματάρχης Ρόσγουελ Ρόζενγκρεν, έκοψε ένα κομμάτι και το πήρε σπίτι του.

Αφού παρέμεινε στο χρηματοκιβώτιό του για δεκαετίες, τελικά πουλήθηκε στο Μουσείο Ιστορίας του Γκέτισμπεργκ.

Χίτλερ: Πολύ μεγάλες πιθανότητες για αυτισμό, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι ο Χίτλερ είχε υψηλό βαθμό πολυγονιδιακού κινδύνου για αυτισμό, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή.

Τα ευρήματα πρόκειται να μεταδοθούν σε ένα ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων με τίτλο «Το DNA του Χίτλερ: Το Σχέδιο ενός Δικτάτορα».

Ωστόσο, ο καθηγητής Κινγκ προειδοποίησε να μην δοθεί υπερβολική σημασία στα ευρήματα.

«Η γενετική είναι ένα μέρος της εικόνας της προσωπικότητάς σας», είπε. «Ο πατέρας του Χίτλερ ήταν αλκοολικός που τον χτυπούσε. Είχε δει τέσσερα ή πέντε αδέρφια του να πεθαίνουν. Η μητέρα του πέθανε. Έχει περάσει πολλά αντίξοα γεγονότα στη ζωή του, η εποχή στην οποία ζει, η κοινωνία του: όλα αυτά τον επηρεάζουν.»

Ο καθηγητής Σερ Σάιμον Μπάρον-Κόεν, ειδικός στον αυτισμό, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη συμπεριφορά του σε αυτές τις διαγνώσεις. Ο αυτισμός είναι μια αναπηρία και μια διαφορά. Είναι μια αναπηρία με την έννοια ότι οι άνθρωποι που είναι αυτιστικοί δυσκολεύονται με τις κοινωνικές σχέσεις και την επικοινωνία. Δυσκολεύονται με αυτό το πρώτο είδος ενσυναίσθησης».

«Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ατόμων δεν κάνει κακά πράγματα. Απλώς πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία.»

Ένας άλλος ειδικός, ο καθηγητής Thomas Weber του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν, προειδοποίησε επίσης κατά της εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ρόλο του DNA στην ιστορία του δικτάτορα , προσθέτοντας: «Ανησυχούσα για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει η ανάλυση του DNA του… Ωστόσο, τώρα που το DNA του Χίτλερ έχει αναλυθεί, θα ήταν λάθος, ακόμη και ανήθικο, να προσπαθήσουμε να αγνοήσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης».

Στην Ελλάδα το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σε δύο επεισόδια στις 1 και 2 Δεκεμβρίου – 21:00, αποκλειστικά για το κοινό του Viasat History.

Πηγή: Skynews

