Νέος καγκελάριος αναδείχθηκε κατά τη δεύτερη ψηφοφορία ο Φρίντριχ Μέρτς, ξεπερνώντας το αρχικό σοκ της αποτυχίας του κυβερνητικού συνασπισμού CDU/CSU και SPD να εξασφαλίσει πλειοψηφία στον πρώτο γύρο.

Στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας ο Μερτς συγκέντρωσε 325 ψήφους υπέρ, υπερβαίνοντας το απαιτούμενο όριο των 316 ψήφων για την απόλυτη πλειοψηφία. Κατά της εκλογής του ψήφισαν 289 βουλευτές, ενώ υπήρξε μία αποχή και τρεις άκυρες ψήφοι.

Ο Φρίντριχ Μερτς δίνει τον όρκο ενώπιον της προέδρου του Κοινοβουλίου Τζούλια Κλόεκνερ μετά την εκλογή του ως νέος καγκελάριος στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, Bundestag, στο κτίριο του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο, Γερμανία, Τρίτη 6 Μαΐου 2025

Λίγο μετά, ο Φρίντριχ Μερτς ορκίστηκε ως ο δέκατος καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Ο κ. Μερτς, αφού ορκιστούν και τα μέλη της κυβέρνησής του, θα μεταβεί στην καγκελαρία για την τελετή παράδοσης – παραλαβής με τον απερχόμενο Όλαφ Σολτς και για τις 23:00 (ώρα Ελλάδος) έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αύριο ο κ. Μερτς θα επισκεφτεί το Παρίσι και ακολούθως τη Βαρσοβία.

Ο ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς χειροκροτείται μετά την εκλογή του ως νέος καγκελάριος στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, Bundestag, στο κτίριο του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο, Γερμανία, Τρίτη 6 Μαΐου 2025.

«Αποδέχομαι το αποτέλεσμα» είπε ο Μερτς μετά την αναγγελία των αποτελεσμάτων από την πρόεδρο της Bundestag και ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά από αύριο κιόλας.

BREAKING:

Friedrich Merz has been elected as Germany’s new chancellor.

Τα συγχαρητήρια στο νέο Γερμανό καγκελάριο απέστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός και πολλοί ξένοι ηγέτες

Tα «θερμά του συγχαρητήρια» στο νέο καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν μεταξύ των πρώτων ηγετών που συνεχάρησαν τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς για την εκλογή του σε ψηφοφορία που διεξήχθη στην Μπούντεσταγκ.

Σε μήνυμά της μέσω του X (πρώην Twitter) στη γερμανική γλώσσα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία – όπως και ο Μερτς – είναι μέλος του συντηρητικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), τον χαρακτήρισε «αληθινό φίλο» και ειδικό σε ευρωπαϊκά θέματα. «Θα συνεργαστούμε για μια ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη», έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν, συμπληρώνοντας πως προσβλέπει σε «στενή συνεργασία» μαζί του.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε επίσης τα θερμά του συγχαρητήρια στον νέο καγκελάριο της Γερμανίας. «Προσβλέπω στη συνεργασία μας σε μια φιλόδοξη, κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, τον οποίο προσκάλεσε αύριο Τετάρτη στο Παρίσι για να καταστήσουν τον γαλλογερμανικό άξονα «ισχυρότερο από ποτέ».

«Εναπόκειται σε εμάς να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα μας για κυριαρχία, ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. Για τους Γάλλους, για τους Γερμανούς και για όλους τους Ευρωπαίους», αναφέρει ο Μακρόν στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά την εκλογή του Μερτς κατά τη δεύτερη ψηφοφορία στην Μπούντεσταγκ.

Τι έγινε στην αρχική ψηφοφορία

Νωρίτερα σήμερα, κατά την αρχική ψηφοφορία, ο Φρίντριχ Μερτς δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που απαιτείται για να γίνει ο δέκατος καγκελάριος σε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα που προκάλεσε σοκ στον νέο συνασπισμό των Συντηρητικών (CDU) με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD).

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Bundestag ήταν 310 υπέρ, 307 κατά, 3 αποχές και ένα άκυρο. Για να εκλεγεί, ο Φρίντριχ Μερτς χρειαζόταν 316 ψήφους.

Ο «μαυροκόκκινος» μεγάλος συνασπισμός CDU/CSU-SPD διαθέτει συνολικά 328 βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι 18 συμπολιτευόμενοι βουλευτές δεν ψήφισαν υπέρ.

Αμέσως μετά το άκουσμα του αποτελέσματος ο Μερτς αποχώρησε σκυθρωπός από την αίθουσα για έκτακτες συνομιλίες με την κοινοβουλευτική ομάδα CDU/CSU. Αν και θα μπορούσε να διεξαχθεί και εντός της ημέρας μια δεύτερη ψηφοφορία, τελικά δεν θα γίνει, επειδή ο Μερτς και η ομάδα του ανησυχούν για τον κίνδυνος μιας ακόμη ήττας. Για μια δεύτερη ψηφοφορία απαιτείται και πάλι απόλυτη πλειοψηφία.

Όπως αναφέρει η DW, η μεγαλύτερη πλειοψηφία που έχει υπάρξει ποτέ ιστορικά σε εκλογή καγκελαρίου ήταν το Δεκέμβριο του 2013 για τη δεύτερη κυβέρνηση Μέρκελ. Υπέρ της είχαν ψηφίσει 462 και κατά 150. Συγκέντρωσε τότε 146 ψήφους περισσότερες από την προβλεπόμενη πλειοψηφία.