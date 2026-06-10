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Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον γορίλα Kiyomasa σε ζωολογικό κήπο της Ιαπωνίας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, με εκφράσεις που πολλοί χρήστες περιγράφουν ως «ανθρώπινες» και βαθιά συναισθηματικές, μετά από καβγά με τη σύντροφό του.

In a Japanese zoo, famous male gorilla Kiyomasa was filmed sinking into deep thought after a quarrel with his partner. pic.twitter.com/CWmuF6GRFY Advertisement Advertisement June 9, 2026

Στο περίπου ενός λεπτού κλιπ, ο Kiyomasa εμφανίζεται μελαγχολικός και απομονωμένος, σαν να είναι βυθισμένος στις σκέψεις του. Κάθεται μόνος, κοιτάζει στο κενό και, σε ορισμένα στιγμιότυπα, ακουμπά το πηγούνι του με το χέρι, θυμίζοντας φιλοσοφική στάση, ενώ άλλες κινήσεις του – όπως το ξύσιμο του κεφαλιού και το σφίξιμο των ποδιών – έχουν τροφοδοτήσει σχόλια χρηστών που τον «διαβάζουν» σαν να επαναλαμβάνει νοερά έναν καβγά.

Το βίντεο έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τη συναισθηματική νοημοσύνη των μεγάλων πιθήκων, που μοιράζονται περίπου το 98% του DNA τους με τον άνθρωπο και έχουν καταγραφεί να εκφράζουν σύνθετα συναισθήματα και κοινωνικές συμπεριφορές.