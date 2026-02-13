Η Ευρώπη πρέπει να στρέψει την προσοχή της σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές σκέψεις, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δυνατοτήτων βαθιάς επίθεσης και της αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Γαλλίας μπορεί να ενταχθεί στη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ένωσης, δήλωσε την Παρασκευή ο Γάλλος πρόεδρος.

Μιλώντας στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή και υπερασπίστηκε την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση και τις υπερβολές των κοινωνικών μέσων που βλάπτουν τις δυτικές δημοκρατίες.

«Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για τόλμη. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ισχυρή Ευρώπη», δήλωσε ο Μακρόν. «Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να γίνεται γεωπολιτική δύναμη. Αυτό δεν ήταν μέρος του DNA μας».

Ο Μακρόν, ο οποίος πρόκειται να εισέλθει στον τελευταίο χρόνο της θητείας του, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει μια επιθετική Ρωσία, ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, και ότι δεν μπορεί να υποκύψει στις απαιτήσεις της Ρωσίας ή να επιτρέψει μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που δεν θα επιλύει τα βασικά ζητήματα.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να ξεκινήσουν αυτό το έργο με τη δική τους σκέψη και τα δικά τους συμφέροντα. Επομένως, η πρότασή μου σήμερα είναι να ξεκινήσουμε μια σειρά διαβουλεύσεων για αυτό το σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε με τους Βρετανούς και Γερμανούς συναδέλφους μας, αλλά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής διαβούλευσης με όλους τους συναδέλφους εδώ, με πολλές ικανότητες και πολλή στρατηγική σκέψη», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει προγραμματίσει να εκφωνήσει ομιλία αργότερα αυτό το μήνα σχετικά με το πώς βλέπει τον ρόλο της πυρηνικής αποτρεπτικής δύναμης της Γαλλίας στην Ευρώπη, δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει αυτές τις διαβουλεύσεις.

«Πρέπει να αναδιατάξουμε και να αναδιοργανώσουμε την αρχιτεκτονική της ασφάλειας στην Ευρώπη. Διότι η προηγούμενη αρχιτεκτονική της ασφάλειας είχε σχεδιαστεί και διαμορφωθεί εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Επομένως, δεν είναι πλέον κατάλληλη», δήλωσε.

«Πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την πυρηνική αποτροπή σε αυτή την προσέγγιση. Και γι’ αυτό σχεδιάζουμε, και σε λίγες εβδομάδες θα σας δώσω λεπτομέρειες, αλλά ξεκινήσαμε έναν στρατηγικό διάλογο, προφανώς με την καγκελάριο (Άνγκελα) Μέρκελ, αλλά και με μερικούς Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να διατυπώσουμε την εθνική μας δογματική, η οποία είναι εγγυημένη και ελέγχεται από το Σύνταγμα», είπε.