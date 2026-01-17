Δεν είναι σενάριο ταινίας. Ο Μίκι Ρουρκ, άλλοτε το απόλυτο «κακό αγόρι» των 80s και αργότερα ο άνθρωπος-επιστροφή του The Wrestler, εμφανίζεται, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, σε πραγματική οικονομική ασφυξία. Ο σκύλος του χρειάζεται άμεσα χειρουργείο στην καρδιά, εκείνος δεν έχει τα χρήματα και κάπου ανάμεσα σε ειδοποιήσεις για απλήρωτα ενοίκια και μια καμπάνια χρηματοδότησης που ο ίδιος αποκήρυξε, καταλήγει να ψάχνει δουλειά «εδώ και τώρα».

Σύμφωνα με το TMZ, ο «Ιβάν», ο σκύλος που είναι χρόνια στο πλευρό του Ρουρκ, πάσχει από καρδιοπάθεια και χρειάζεται επέμβαση που υπολογίζεται γύρω στις 10.000 δολάρια. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθεί και δεύτερο χειρουργείο, που μπορεί να κοστίσει επιπλέον 6.000 έως 8.000 δολάρια.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο ηθοποιός δεν έχει το ποσό διαθέσιμο, ενώ αναφέρεται πως πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε μετακομίσει σε ξενοδοχείο μαζί με τον σκύλο του.

💔 Mickey Rourke's dog needs heart surgery that the actor can't afford. https://t.co/ljqDUyMGZm pic.twitter.com/hhckFBkgj8 January 16, 2026

Το «πίσω-μπρος» με την έξωση και το GoFundMe που γύρισε μπούμερανγκ

Το πρόβλημα δεν ξεκινά με την υγεία του σκύλου. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ρουρκ βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων για διαμάχη γύρω από έξωση και μια καμπάνια στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για να καλύψει – όπως έλεγε – άμεσα έξοδα στέγασης.

Ο ίδιος, όμως, την κατήγγειλε δημόσια ως «απάτη/σκάμ», δηλώνοντας ότι δεν θα ζητούσε ποτέ “φιλανθρωπία” και πιέζοντας να επιστραφούν τα χρήματα στους δωρητές.

Η People γράφει πως ο Ρουρκ ανέφερε ότι απομένουν περίπου 90.000 δολάρια προς επιστροφή, ενώ το συνολικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί ξεπέρασε τις 100.000 δολάρια.

Εδώ μπαίνει και ένα ακόμη στοιχείο που δίνει πιο «σκληρή» διάσταση στην ιστορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της People, η μάνατζέρ του (Κίμπερλι Χάινς) εμφανίζεται να λέει ότι εκείνη καλύπτει έξοδα και ότι ο Ρουρκ απορρίπτει προτάσεις, «κρατώντας» για ευκαιρίες A-level.

Από το 9 ½ Εβδομάδες στο “έχω να πληρώσω χειρουργείο σκύλου”

Το σοκ για το κοινό δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και συμβολικό. Μιλάμε για έναν ηθοποιό που έζησε άνοδο, κατάρρευση, επιστροφή. Έφυγε από την υποκριτική για να ασχοληθεί επαγγελματικά με την πυγμαχία και γύρισε δυνατά στον κινηματογράφο, με πιο εμβληματικό σημείο την οσκαρική του αναγέννηση στο The Wrestler.

Και ναι, επαγγελματικά δεν έχει «εξαφανιστεί». Σε βάσεις δεδομένων όπως IMDb/Movie Insider καταγράφονται συμμετοχές/τίτλοι των τελευταίων ετών και projects που εμφανίζονται ως επερχόμενα (ανάλογα με την παραγωγή και τα στάδια κάθε ταινίας).

