Ο Νταμιάνο Ντάβιντ και η Ντοβ Κάμερον επιβεβαίωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους μέσα από τα social media, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιταλός τραγουδιστής ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει αγκαλιά με τη σύντροφό του, με το εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι της Ντοβ Κάμερον να κλέβει την παράσταση.

«Θα είναι μία όμορφη χρονιά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, χωρίς περαιτέρω σχόλια, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους. Στα στιγμιότυπα, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός χαμογελά στον φακό, δείχνοντας το δαχτυλίδι, ενώ το ζευγάρι αποπνέει χαλαρότητα και οικειότητα.

Ο Νταμιάνο Ντάβιντ, γεννημένος στη Ρώμη, έγινε παγκοσμίως γνωστός ως frontman των Måneskin, οι οποίοι γνώρισαν εκρηκτική επιτυχία μετά τη νίκη τους στη Eurovision. Η μουσική του διαδρομή ξεκίνησε από τους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας, πριν οδηγηθεί στη διεθνή σκηνή.

Η 29χρονη Ντοβ Κάμερον είναι γνωστή στο ευρύ κοινό από τον διπλό ρόλο της στη σειρά Liv and Maddie του Disney Channel και τις ταινίες Descendants, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί δυναμικά στη μουσική. Το ζευγάρι εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά στις αρχές του 2024, με τους θαυμαστές τους να σχολιάζουν ότι «η Disney συνάντησε το ροκ».