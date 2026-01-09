Ενός εντυπωσιακού και ασυνήθιστου θεάματος έγιναν μάρτυρες το βράδυ της Πέμπτης (8/1) οι κάτοικοι των Δυτικών Μίντλαντς στην Αγγλία, με τον ουρανό να βάφεται σε μια έντονη φούξια απόχρωση.

Το φαινόμενο σημειώθηκε την ώρα που χιονόπτωση κάλυπτε την περιοχή, δημιουργώντας ένα σκηνικό που τράβηξε αμέσως την προσοχή και προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάτοικοι σε περιοχές όπως το Μπέρμιγχαμ, το Χέντνεσφορντ και το Στάφορντσαϊρ παρατήρησαν τη ροζ λάμψη να απλώνεται στον νυχτερινό ουρανό, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα εκτός εποχής ή ακόμη και για την αιφνίδια εμφάνιση του Βόρειου Σέλαος.

Οι εικόνες και τα σχόλια κατέκλυσαν το διαδίκτυο, συνοδευόμενα από εικασίες και απορίες για την προέλευση του φωτός, αναφέρει το BBC.

Τελικά, η εξήγηση αποδείχθηκε πολύ πιο απλή. Όπως επιβεβαίωσε ο τοπικός ποδοσφαιρικός σύλλογος, η πηγή της φούξια λάμψης ήταν τα LED φώτα του γηπέδου St Andrew’s, τα οποία λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών αντανακλάστηκαν έντονα στον ουρανό.

Ο παρουσιαστής καιρού του BBC, Σάιμον Κινγκ, εξήγησε ότι η νεφοκάλυψη και το χιόνι λειτουργούν σαν «καθρέφτης», ενισχύοντας και διαχέοντας το τεχνητό φως, με αποτέλεσμα το εντυπωσιακό αυτό οπτικό φαινόμενο.