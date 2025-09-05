Την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα της χρονιάς: την ολική έκλειψη Σελήνης, κατά την οποία το φεγγάρι θα πάρει μια μαγευτική κοκκινωπή απόχρωση, γνωστή και ως «Ματωμένο Φεγγάρι».

Όταν η Σελήνη θα ανατείλει στην Ελλάδα, η έκλειψη θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Την πρώτη στιγμή θα παρατηρηθεί μερική έκλειψη, με ένα τμήμα της Σελήνης να σκιάζεται από τη Γη και να φαίνεται πιο σκοτεινό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ολικής έκλειψης, η Σελήνη θα σκουραίνει και ταυτόχρονα θα αποκτά την εντυπωσιακή κοκκινωπή απόχρωση που την καθιστά μοναδική, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα ξεχνιέται.

Πότε να παρατηρήσετε το φαινόμενο

Η παρατήρηση της έκλειψης ξεκινά γύρω στις 20:30, όταν η Σελήνη θα έχει ανέβει λίγο ψηλότερα στον ορίζοντα και η ολική φάση θα βρίσκεται σε εξέλιξη, καλυπτόμενη πλήρως από τη σκιά της Γης. Κοιτάξτε προς τα ανατολικά-νοτιοανατολικά, σχετικά χαμηλά στον ορίζοντα, για να την εντοπίσετε.

Το μέγιστο της έκλειψης θα σημειωθεί λίγο μετά τις 21:00, ενώ περίπου στις 21:50 η Σελήνη θα αρχίσει να εξέρχεται από τη σκιά, ολοκληρώνοντας την ολική φάση.

Η μερική φάση θα συνεχιστεί έως τις 23:00, ενώ μέχρι λίγο πριν τα μεσάνυχτα η Σελήνη θα παραμένει ακόμη αρκετά σκοτεινή, καθώς θα διασχίζει την παρασκιά της Γης.

Σε ποιες χώρες θα είναι ορατή η έκλειψη

Η δεύτερη ολική έκλειψη Σελήνης του 2025, η μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 2022, θα είναι ορατή σε περίπου έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μερικές από τις περιοχές όπου θα φανούν οι φάσεις της είναι η ανατολική Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Αφρική και τμήματα της Μέσης Ανατολής.

Οι περιοχές που θα χάσουν εντελώς το φαινόμενο βρίσκονται κυρίως στην Αμερική, όπου θα είναι μέρα. Ωστόσο, η Χαβάη, ορισμένα τμήματα της Αλάσκας και της Βραζιλίας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τουλάχιστον μια μερική έκλειψη.

Στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η Σελήνη θα ανατείλει ενώ η έκλειψη θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το φαινόμενο είναι ασφαλές για παρατήρηση με γυμνό μάτι, σε αντίθεση με τις εκλείψεις Ηλίου, και οι παρατηρητές θα δουν τη Σελήνη να αλλάζει σταδιακά χρώμα, από ασημί σε βαθύ κόκκινο.