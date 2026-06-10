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Πανηγυρική λειτουργία θα τελεστεί από τον Πάπα Λέοντα στην Σαγράδα Φαμίλια, τον εμβληματικό ιερό ναό της Καταλονίας, η οποία σηματοδοτεί ίσως την πλέον σημαντική εκ των εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 100 ετών από τον θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί.

Μαζί με τον πάπα θα συλλειτουργήσουν καρδινάλιοι, επίσκοποι και ιερείς, ενώ μουσικοί και χορωδίες από ολόκληρη την Καταλονία θα συμμετάσχουν στην τελετή γεμίζοντας τη βασιλική με ύμνους και εκκλησιαστική μουσική.

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Επίσης, ο Πάπας θα ευλογήσει τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Έχει ύψος περίπου 172 μέτρων, και έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.

Η παρουσία του Ποντίφικα προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδήλωση, η οποία θεωρείται ένα από τα κορυφαία γεγονότα των επετειακών εκδηλώσεων για Καταλανό αρχιτέκτονα αλλά είναι και ο σημαντικότερος σταθμός της 7ήμερης επίσκεψης του Πάπα στην Ισπανία, του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού ταξιδιού του μετά την εκλογή και της πρώτης παπικής επίσκεψης στην κατά πλειονότητα καθολική χώρα εδώ και 15 χρόνια.

Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομίας και σύμβολο της καθολικής πίστης

Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια , που αποτελεί και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχει συνδεθεί με τον αρχιτέκτονα Γκαουντί.

Ανέλαβε το έργο το 1883 με στόχο να δημιουργήσει ένα μνημειώδες σύμβολο της καθολικής πίστης, με μορφή και αισθητική που δεν έμοιαζαν με κανέναν άλλο ναό της εποχής. Το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό του ύφος, που συνδύαζε φυσικά στοιχεία, καμπύλες γραμμές και πρωτοποριακές τεχνικές, επηρέασε καθοριστικά την εικόνα της Βαρκελώνης και αποτυπώνεται και σε άλλα εμβληματικά έργα του.

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Δεν είδα ποτέ όμως το έργο του ολοκληρωμένο καθώς στις 10 Ιουνίου 1926 παρασύρθηκε από τραμπ και πέθανε. Μάλιστα λέγεται πως καθώς φορούσε συχνά φθαρμένα ρούχα, οι περαστικοί νόμιζαν πως ήταν ζητιάνος και δεν του παρασχέθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Παρά τις πολεμικές συγκρούσεις, τις οικονομικές δυσκολίες και τις τεχνικές προκλήσεις που μεσολάβησαν, οι εργασίες δεν σταμάτησαν ποτέ οριστικά ενώ οι υπεύθυνοι του έργου εκτιμούν ότι η πλήρης ολοκλήρωση της βασιλικής θα μπορούσε να επιτευχθεί έως το 2034.

Περίπου το 90% των επισκεπτών προέρχεται από το εξωτερικό και τα έσοδα από τα εισιτήρια χρηματοδοτούν την κατασκευή του ναού.

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Ο Γκαουντί αποκαλείται συχνά «ο αρχιτέκτονας του Θεού» και για πολλούς η επιρροή του ξεπερνά τα όρια της αρχιτεκτονικής. Η σημερινή τελετή στη Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί όχι μόνο φόρο τιμής στον δημιουργό της, αλλά και μια υπενθύμιση ότι το έργο και η κληρονομιά του εξακολουθούν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.