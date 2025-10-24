Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις κυρώσεις που επέβαλε σε ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, φαίνεται να αλλάζει τη στάση του απέναντι στην Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και σε αυτήν την απόφαση φαίνεται πως έπαιξε κομβικό ρόλο ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, για αρκετούς μήνες ο Τραμπ απαντούσε αρνητικά στις πιέσεις της Ευρώπης για νέες κυρώσεις στην Ρωσία, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Άλλωστε, η συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο Πρόεδρο στην Αλάσκα τον Αύγουστο έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, αφήνοντας υποσχέσεις και ορθάνοιχτη την πόρτα για νέα συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

Παρόλα αυτά, όλα φάνηκαν να αλλάζουν τις τελευταίες μέρες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να «παγώνει» την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στην Βουδαπέστη, τονίζοντας πως αυτό θα αποτελούσε «χάσιμο χρόνου» για τον ίδιο, κάτι που όπως παραδέχτηκε ήθελε να αποφύγει.

Ο Τραμπ όχι μόνο «πάγωσε» τα σχέδια για συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, αλλά το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στην Μόσχα κατά την δεύτερη θητεία του, δηλώνοντας πως «ήταν καιρός».

Ο ρόλος του Ρούμπιο στην «στροφή» Τραμπ

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα του Bloomberg, αυτή η ξαφνική αλλαγή στην στάση απέναντι στον Πούτιν προέκυψε από την εκτίμηση του Ρούμπιο, ότι η Μόσχα δεν είχε προβεί ακόμη σε ουσιαστικές αλλαγές στη θέση της σχετικά με τον πόλεμο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν καλή γνώση της κατάστασης, υποστήριξαν ότι ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη διά ζώσης συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αφού οι δύο άνδρες μίλησαν τηλεφωνικά και έγινε φανερό ότι το Κρεμλίνο προσπαθούσε για ακόμα μια φορά, να «θολώσει τα νερά», αποπροσανατολίζοντας τον συνομιλητή του από την συζήτηση για τερματισμό του πολέμου.

Στέιτ Ντιπάρντμεντ: «Παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ»

Πάντως, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρούμπιο με τον Λαβρόφ ως παραγωγική. Ερωτηθείς για τον ρόλο του Ρούμπιο, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ δήλωσε ότι «ολόκληρη η ομάδα είναι πλήρως ενωμένη γύρω από την ηγεσία του προέδρου Τραμπ. Όσοι υπονοούν το αντίθετο κάνουν λάθος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι διάφορα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για υποβάθμιση στον ρόλο του Γουίτκοφ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και κυρίως στην συζήτηση με την Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου, με την Άννα Κέλι, εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να το διαψεύδει.

Ο Γουίτκοφ είναι «καθαρός με όλους», τόνισε η Α. Κέλι και πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ εργάζονται προς την κατεύθυνση της ειρήνης με «πλήρη και ακριβή κατανόηση όλων των παραγόντων που παίζουν ρόλο».

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «επιζήμιοι παράγοντες προωθούν εγωιστικές ατζέντες μέσω αβάσιμων ψεμάτων. Ο Πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του έχουν ήδη επιτύχει περισσότερα στην επιδίωξη της ειρήνης από ό,τι ο καθένας πίστευε ότι είναι δυνατόν και όπως είπε ο πρόεδρος, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρωτοφανή επιτυχία του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ».

Στις ΗΠΑ το «δεξί χέρι» του Πούτιν μετά τις κυρώσεις Τραμπ

Από την άλλη μεριά, το CNN υποστηρίζει ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ βρίσκεται ήδη στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συναντηθεί το Σάββατο (25/10) με τον Αμερικανό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η επικείμενη συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνέχισης των συζητήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, που στόχο έχουν να βελτιωθούν οι σχέσεις των δύο κρατών, καθώς και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ ως «απόπειρα άσκησης πίεσης» που δεν θα επηρεάσει σοβαρά την ρωσική οικονομία. «Καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν υποκύπτει σε πιέσεις», τόνισε.

Η παρουσία Ντμίτριεφ στην Ουάσινγκτον εκλαμβάνεται ως ένα σημαντικό μήνυμα για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας. Ο ανώτατος Ρώσος αξιωματούχος είναι ένθερμος υποστηρικτής της οικονομικής προσέγγισης Ρωσίας-ΗΠΑ, ενώ έχει πρόσφατα προτείνει την κατασκευή μιας σήραγγας «Τραμπ-Πούτιν» που θα συνδέει την Αλάσκα με την ρωσική Άπω Ανατολή.

Τον Απρίλιο, έγινε ο πρώτος Ρώσος αξιωματούχος που επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον μετά την εισβολή. Τότε είχε επίσης συναντηθεί πάλι με τον Στιβ Γουίτκοφ, γεγονός που είχε θεωρηθεί ως ένδειξη βελτίωσης των σχέσεων Κρεμλίνου-Λευκού Οίκου.

(Με πληροφορίες από Bloomberg, CNN)

