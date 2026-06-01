Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της κατάπαυσης πυρός από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση.

Αυτό την στιγμή που ΗΠΑ και Ιράν ενεπλάκησαν και πάλι το τελευταίο 24ωρο σε χαμηλής έντασης επιθέσης, για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα και εν μέσω διαπραγματεύσεων και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως στο τέλος θα υπάρξει μια καλή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Advertisement

Advertisement

Όπως έγραψε στο Truth Social: «Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία, και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και όσους είναι με το μέρος μας. Αλλά δεν καταλαβαίνουν οι Δημοκρατικοί, και διάφοροι, όπως φαίνεται, μη πατριώτες Ρεπουμπλικάνοι, ότι είναι ΠΟΛΥ πιο δύσκολο για μένα να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να διαπραγματευτώ, όταν άσχετοι πολιτικοί συνεχίζουν να «τσιρίζουν» αρνητικά, σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί, ξανά και ξανά, ότι θα έπρεπε να κινηθώ πιο γρήγορα, ή να κινηθώ πιο αργά, ή να πάω σε πόλεμο, ή να μην πάω σε πόλεμο, ή οτιδήποτε άλλο; Απλώς καθίστε αναπαυτικά και χαλαρώστε, όλα θα πάνε καλά στο τέλος – Πάντα έτσι γίνεται!».

Ιράν: Ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Γαλιμπάφ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Οι παραπάνω δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες μετά την διαταγή της ισραηλινής ηγεσίας προς την Τσαχάλ να πλήξει τις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Advertisement

Ο ισραηλινός στρατός προωθήθηκε τις τελευταίες ημέρες εις βάθος στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, συνεχίζοντας παράλληλα τις αεροπορικές επιδρομές. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά ισραηλινών θέσεων στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Αμερικανικοί βομβαρδισμοί ραντάρ, το Ιράν απάντησε με πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

Στο μεταξύ οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας. Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των Φρουρών.

Advertisement

Όμως, η αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε «εχθρικούς» πυραύλους και drones, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός, με το εμιράτο να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ δήλωσε αργότερα σε ανακοίνωσή του ότι «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις ειδεχθείς επιθέσεις».

Advertisement

Οι δε αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πριν την ιρανική πυραυλική επίθεση, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «επιθέσεις αυτοάμυνας» ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones στο Γκορούκ και το νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στο X.

Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones.

Advertisement

Η Centcom πρόθεσε ότι κανένα στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Advertisement