Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να αυξάνεται, με τις τελευταίες εξελίξεις στον νότιο Λίβανο να προκαλούν έντονη διεθνή ανησυχία. Σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουνίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει εκτάκτως έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του και προχώρησε στην κατάληψη του ιστορικού μεσαιωνικού φρουρίου Μποφόρ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμάνουελ Μακρόν, υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στον νότιο Λίβανο», τονίζοντας παράλληλα πως «είναι επείγον να σιγήσουν τα όπλα, όλα και οριστικά». Τις δηλώσεις αυτές έκανε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, έπειτα από συνομιλίες που είχε με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Je me suis entretenu avec le Prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed Ben Salman, le Sultan d’Oman Haïtham Bin Tariq, le Président émirien Mohammed Ben Zayed et le Président égyptien Abdefattah Al Sissi.



À tous, je porte le même message : il est essentiel qu’un accord… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2026

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ακόμη ότι «είναι θεμελιώδους σημασίας να υπάρξει σύντομα συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν». Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ ως «αποφασιστικό σημείο καμπής» για την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο.

«Έδωσα εντολή στην Τσαχάλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας πέρασαν τον Λιτάνι, κατέλαβαν στρατηγικά υψώματα και πήραν τον έλεγχο της κορυφής του Μποφόρ. Οι οδηγίες μου πλέον είναι να προχωρήσουν βαθύτερα και να ενισχύσουν τον έλεγχό μας στις περιοχές που βρίσκονταν υπό την επιρροή της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπου πλέον έχει υψωθεί η ισραηλινή σημαία.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για σοβαρό λάθος του Ισραήλ», επισημαίνοντας ότι η προέλαση σε λιβανικό έδαφος παραβιάζει τόσο τις δεσμεύσεις του Ισραήλ όσο και το διεθνές δίκαιο, δεδομένου ότι από τις 17 Απριλίου βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία στον Λίβανο. Παράλληλα, υποστήριξε πως «κάθε χωριό που βομβαρδίζεται, κάθε χωριό που καταλαμβάνεται και κάθε πολίτης που σκοτώνεται ενισχύει τη Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 35 τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 31 Μαίου στον νότιο Λίβανο.

Όπως αναφέρεται, σημειώθηκαν περισσότερες από 36 επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στον Λίβανο.

Με πληροφορίες από The Guardian