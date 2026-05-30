Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε παραλία του βόρειου Ισραήλ, όταν λουόμενοι και επισκέπτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πτώση ρουκετών σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Βίντεο που καταγράφει το περιστατικό δείχνει τον πανικό που επικράτησε στη Ναχαρίγια, καθώς οι παρευρισκόμενοι εγκαταλείπουν άρον-άρον την παραλία αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.

נפילות סמוך לחוף נהריה pic.twitter.com/NQaEPkwIdN — כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) May 30, 2026

Οι ρουκέτες, που σύμφωνα με πληροφορίες εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ από το έδαφος του Λίβανος, κατέληξαν στη Μεσόγειος Θάλασσα, με τις εκρήξεις να ακούγονται καθαρά στην περιοχή.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στις παραμεθόριες περιοχές του βόρειου Ισραήλ, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο επιθέσεων εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στα σύνορα.