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Τα κέρδη αυτά προέρχονται κυρίως από δικαιώματα σε meme coin και από την εταιρεία World Liberty Financial, ξεπερνώντας σημαντικά τα έσοδα από τις παραδοσιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες του προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις επικρίσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος έχει μεταφέρει τη διαχείριση των επιχειρήσεών του σε εμπιστευματοδόχους και ενεργεί προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Η οικονομική έκθεση περιλαμβάνει επίσης σημαντικά έσοδα από ακίνητα, πωλήσεις επώνυμων προϊόντων, νομικούς διακανονισμούς, καθώς και έσοδα της Μελάνια Τραμπ από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και συμφωνίες άδειας χρήσης.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια πέρυσι από επιχειρηματικές συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την υποχρεωτική οικονομική έκθεση που υπέβαλε για το 2025.

Σε σχετικά έγγραφα 927 σελίδων, ανέφερει 635 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από ένα meme coin του Τραμπ, του οποίου η αξία έχει καταρρεύσει από τότε που το λάνσαρε λίγες μέρες πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Επίσης, ανέφερε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από την World Liberty Financial, μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ίδρυσαν οι γιοι του και τα παιδιά του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ. Κέρδισε εκατομμύρια περισσότερα από ακίνητα και αντικείμενα με θέμα…τον ίδιο.

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Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι ο Τραμπ επωφελούνταν από την προεδρία.

Τα κέρδη από την τελευταία έκθεση για τα οικονομικά του αμερικανού προέδρου ξεπερνούν όμως, όπως αναφέρει το BBC, κατά πολύ τα προηγούμενα για το 2024, όταν ο Τραμπ ανέφερε πάνω 600 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.

Αλλά ο Λευκός Οίκος, ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι ο Τραμπ έχει τοποθετήσει τις επιχειρήσεις του σε ένα trust που διαχειρίζονται οι γιοι του, αρνήθηκε και πάλι οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

Η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο πρόεδρος με υπερηφάνεια έκανε τις ΗΠΑ «την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων του κόσμου».

«Ούτε ο Πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ – ούτε θα εμπλακούν ποτέ – σε περιπτώσεις σύγκρουση συμφερόντων», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Και πρόσθεσε: «Όλες οι ενέργειες του Προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του λαμβάνονται προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού – και οποιοσδήποτε λεγόμενος «δημοσιογράφος» προωθεί το αντίθετο αφήγημα απλά ανακυκλώνει την ίδια, κουρασμένη, ψευδή αφήγηση που οι Δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης προωθούν εδώ και μια δεκαετία».

Ο ίδιος ο πρόεδρος έχει επίσης τονίσει ότι δεν υπόκειται σε ομοσπονδιακούς νόμους περί σύγκρουσης συμφερόντων.

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Ο Τραμπ κάποτε επέκρινε τα κρυπτονομίσματα, αποκαλώντας το Bitcoin «απάτη» και «καταστροφή που περιμένει να συμβεί». Αλλά η αποκάλυψη της Τρίτης δείχνει ότι τα κέρδη του από κρυπτονομίσματα επισκιάζουν κατά πολύ τα έσοδα από την επιχείρηση ακινήτων του, η οποία τον εκτόξευσε αρχικά στη φήμη.

Κέρδισε περίπου 77 εκατομμύρια δολάρια από το κλαμπ Μαρ α Λάργκο και 122 εκατομμύρια δολάρια από το γκολφ κλαμπ του στο Ντόραλ της Φλόριντα. Κέρδισε επίσης περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια από το καθένα από γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, και στο Τζούπιτερ της Φλόριντα, και στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Ο Τραμπ κέρδισε επίσης εκατομμύρια από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την οικονομική αποκάλυψη.

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Σε αυτά περιλαμβάνονταν 4,7 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από ρολόγια με το εμπορικό σήμα του Τραμπ, μαζί με Βίβλους, αθλητικά παπούτσια, αρώματα και κιθάρες επίσης με το εμπορικό σήμα του Τραμπ.

Στην σχετική έκθεση περιλαμβάνοντια και τα έσοδα της πρώτης κυρίας, Μελάνια Τραμπ. Αυτή κέρδισε 10,7 εκατομμύρια δολάρια από μια «συμφωνία άδειας χρήσης» που σχετίζεται με το ντοκιμαντέρ για αυτήν που κυκλοφόρησε πέρυσι. Άλλα 6 εκατομμύρια δολάρια σε εισόδημα αναφέρονται για αυτήν από την πώληση NFT, οι οποίες είναι ψηφιακές εικόνες που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Ο πρόεδρος ανέφερε περίπου 86,5 εκατομμύρια δολάρια σε εισόδημα από διακανονισμούς από διάφορες νομικές ενέργειες. Σε αυτά περιλαμβάνονταν 16 εκατομμύρια δολάρια από αγωγή κατά του ABC, 16 εκατομμύρια δολάρια από το CBS Broadcasting και το CBS Interactive, 24,5 εκατομμύρια δολάρια από το Meta, 22 εκατομμύρια δολάρια από το YouTube και 8 εκατομμύρια δολάρια από το X.

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Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων πήγε στη μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ ή σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στη συντήρηση πάρκων στην περιοχή της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με μια λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο που συνέταξε το περιοδικό Forbes, ο Τραμπ έχει εκτιμώμενη περιουσία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – αυξημένη από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024. Ο Δείκτης Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg τοποθετεί την καθαρή περιουσία του προέδρου στα 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υιοθέτησε μια φιλική προσέγγιση στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, ακόμη και όταν εταιρείες που συνδέονται με την οικογένειά του εξέδιδαν ψηφιακά tokens.

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Ο επικεφαλής της χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που διορίστηκε από τον Τραμπ, θεωρείται επίσης σύμμαχος της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων.

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Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Απρίλιο του 2025, ο Πολ Άτκινς έχει απομακρύνει τον οργανισμό από την αυστηρή προσέγγιση του προκατόχου του που βασίζεται στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο πρόεδρος υπέγραψε τον Νόμο GENIUS, για να «καταστήσει την Αμερική τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία».

Με περισσότερες από 900 σελίδες, η ετήσια υποβολή οικονομικών στοιχείων του Τραμπ επισκιάζει εκείνη των προκατόχων του. Για παράδειγμα, η οικονομική έκθεση του Τζο Μπάιντεν για το τελευταίο πλήρες έτος της θητείας εκτείνεται σε μόλις 11 σελίδες.

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