Σκηνές ασυνήθιστες ακόμη και για τα δεδομένα του περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, αναφέρθηκε σε μια, όπως είπε, κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Εμανουέλ Μακρόν, την οποία παρουσίασε ως παράδειγμα «διπλωματίας μέσω ισχύος».

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο Τραμπ ζήτησε από τον Γάλλο πρόεδρο να αυξήσει σημαντικά τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν πολλαπλάσια. Ανέφερε μάλιστα ότι μπορεί να φτάνουν «έως και 14 φορές περισσότερο» σε σχέση με τους Ευρωπαίους.

Όταν – κατά τους ισχυρισμούς του – ο Μακρόν αρνήθηκε, ο Τραμπ είπε ότι του έθεσε τελεσίγραφο: Αν δεν δεχόταν «ό,τι θέλουν» οι ΗΠΑ, θα επέβαλλε δασμούς 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, από κρασί και σαμπάνια μέχρι «κάθε άλλο» εξαγώγιμο αγαθό.

Το σημείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν ο τρόπος. Ο Τραμπ στην διήγησή του, μίμηθηκε τον Μακρόν με ειρωνικό τόνο και «γαλλική» προφορά, παρουσιάζοντάς τον να του λέει περίπου «ό,τι θέλεις, μόνο μην το πεις στον κόσμο». (Η γαλλική πλευρά δεν είχε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, άμεση δημόσια αντίδραση στις συγκεκριμένες αναφορές).

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices:



“I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!”



“He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

Η ιστορία «κουμπώνει» με τη γενικότερη ατζέντα του Τραμπ για τις τιμές των φαρμάκων και την προσπάθεια να συνδεθούν οι αμερικανικές τιμές με τις χαμηλότερες που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες (το λεγόμενο “most-favored-nation pricing”).

Στο ίδιο πλαίσιο, έχει ανακοινωθεί και η πλατφόρμα TrumpRx.gov, η οποία – σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές/ανακοινώσεις – προορίζεται να λειτουργήσει ως κανάλι ενημέρωσης και πρόσβασης σε πρωτοβουλίες για χαμηλότερο κόστος φαρμάκων, με εκκίνηση μέσα στον Ιανουάριο 2026.

Παρά το ηχηρό αφήγημα, οι ισχυρισμοί του Τραμπ για το τι ακριβώς ειπώθηκε σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες και για το πώς (ή αν) μεταφράστηκε σε πολιτική/τιμολογιακή αλλαγή σε τρίτη χώρα, δεν συνοδεύτηκαν από ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία στο ίδιο το στιγμιότυπο. Το μόνο σίγουρο είναι το πολιτικό σήμα που θέλησε να στείλει: Ότι θεωρεί τους δασμούς εργαλείο πίεσης, όχι μόνο στο εμπόριο, αλλά και στην υγεία.