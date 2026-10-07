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Όταν το χιούμορ ή η σάτιρα λέει πολλά περισσότερα από τους πολιτικούς. Αυτό μάλλον σκέφτηκε ο Δανός καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε το χρυσό άγαλμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που εκτίθεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στη Γαλλία.

Το ύψους 2,5 μέτρων άγαλμα, είναι καλυμμένο με χρυσό 23 καρατίων και φέρει τον τίτλο «Πορτοκαλί Πανώλη» ή «Βασιλιάς της Αδικίας». Σε αυτό, ο Τραμπ είναι γυμνός και κρατά ένα μακρύ χρυσό ρόπαλο ενώ κάθετε στους ώμους ενός άλλου άνδρα. Από κάτω είναι εμφανείς η φράση: «Θα έκανα τα πάντα για να τον βοηθήσω. Εκτός από το να κατέβω από την πλάτη του».

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this statue is now on display at the Danish parliament building. Titled "The Orange Plague"



I guess Donny is a laughing stock. I don't remember any countries installing mocking naked statues of Biden or Obama… pic.twitter.com/br7TeyCqGG — The Beaver Program (@BeaverProgram) October 7, 2026

Με αυτή την καλλιτεχνική παρέμβαση, ο Δανός καλλιτέχνης Γενς Γκάλσχιοτ, κατηγορεί τον Τραμπ ότι εμποδίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Το άγαλμα είναι γνωστό και με την ονομασία «Βασιλιάς της Αδικίας». Δίπλα του υπάρχουν κάρτες που εξηγούν ότι ο «Βασιλιάς της Αδικίας» «κάθεται στην πλάτη ενός άνδρα» ο οποίος λυγίζει κάτω από το βάρος του.

Η φράση της κάρτας αποδίδεται στον «βασιλιά» που δεν κατεβαίνει από την πλάτη εκείνου που ισχυρίζεται ότι θέλει να βοηθήσει.