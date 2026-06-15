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Με μια ανάρτηση γεμάτη σαρκασμό και πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ επέλεξε να «γιορτάσει» τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπυρώνοντας τη μακροχρόνια κόντρα του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής, γνωστός για τις καυστικές αναφορές του στον Τραμπ μέσα από την εκπομπή του, χρησιμοποίησε την ημέρα των γενεθλίων του για να εξαπολύσει ένα ακόμη σατιρικό σχόλιο που προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η κάρτα έγραφε: «Happy 80th Donald! A pal is a wonderful thing. Happy Birthday and may every day be another wonderful secret». (Χρόνια Πολλά για τα 80, Ντόναλντ! Ένας φίλος είναι κάτι υπέροχο. Χαρούμενα γενέθλια και μακάρι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό)

Συγκεκριμένα, ο οικοδεσπότης του «Jimmy Kimmel Live!» δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια σατιρική κάρτα γενεθλίων, η οποία παραπέμπει στην κάρτα που, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, είχε αποστείλει ο Τραμπ στον Τζέφρι Επστάιν για τα 50ά του γενέθλια.

Στη λιτή αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτησή του, ο Κίμελ έγραψε «Happy #80», κάνοντας παράλληλα επισήμανση στον επίσημο λογαριασμό του Τραμπ, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις και πλήθος σχολίων από χρήστες των social media.

Η αρχική κάρτα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, είχε σταλεί το 2003, όταν η Γκισλέιν Μάξγουελ συγκέντρωνε ευχές από φίλους και γνωστούς του Έπστιν για ένα άλμπουμ γενεθλίων.

Το μήνυμα ήταν γραμμένο μέσα στο περίγραμμα γυμνής γυναικείας φιγούρας και είχε τη μορφή διαλόγου ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, με τα ονόματα Ντόναλντ και Τζέφρι.

Στη σατιρική εκδοχή του Κίμελ, το ίδιο ύφος μεταφέρεται στα 80ά γενέθλια του Τραμπ. Ο παρουσιαστής κράτησε τη φράση «A pal is a wonderful thing» και το «may every day be another wonderful secret», αλλά αντικατέστησε τη γυναικεία φιγούρα με ένα πρόχειρο περίγραμμα γυμνού σώματος που παραπέμπει στον Τραμπ.