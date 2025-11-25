Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν», ανέφερε σε ανάρτηση στο Truth Social, προσθέτοντας ότι ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με την ουκρανική πλευρά.

Αναλυτικότερα στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε:

«Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα μου σημείωσε τεράστια πρόοδο όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας (Ένας πόλεμος που ΔΕΝ θα είχε ξεκινήσει ΠΟΤΕ αν ήμουν πρόεδρος!). Τον περασμένο μήνα, 25.000 στρατιώτες πέθαναν.

Το αρχικό Σχέδιο Ειρήνης 28 Σημείων, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βελτιωθεί, με πρόσθετη συμβολή και από τις δύο πλευρές, και υπάρχουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας που απομένουν.

Με την ελπίδα να οριστικοποιηθεί αυτό το Σχέδιο Ειρήνης, έχω δώσει εντολή στον ειδικό απεσταλμένο μου, Στιβ Γουίτκοφ, να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν στη Μόσχα και, ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ θα συναντηθεί με τους Ουκρανούς.

Θα ενημερωθώ για όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί, μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και την αρχηγό του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς.

Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή, στα τελικά της στάδια.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και ας ελπίσουμε όλοι ότι η ΕΙΡΗΝΗ θα επιτευχθεί ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ!»