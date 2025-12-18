Σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου της προεδρίας των ΗΠΑ, κάτω από τις κολόνες και ανάμεσα στα πορτρέτα των προκατόχων του Ντόναλντ Τραμπ, το πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν συνοδεύεται από επιγραφή που αναπαράγει μειωτικούς χαρακτηρισμούς τους οποίους ο Ρεπουμπλικανός χρησιμοποιούσε συστηματικά εις βάρος του. Ανάμεσά τους και το προσωνύμιο «κοιμήσης», με το οποίο ο Τραμπ τον αποκαλούσε επανειλημμένα κατά την προεκλογική περίοδο.

Η συγκεκριμένη πλάκα επαναλαμβάνει, επίσης, τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό ότι η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020 ήταν προϊόν «κλοπής», ενώ του αποδίδει και την κύρια ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022.

Advertisement

Advertisement

Ήδη από την πρώτη παρουσίαση της γκαλερί των προεδρικών πορτρέτων, η απουσία του Τζο Μπάιντεν είχε προκαλέσει εντύπωση. Αντί για το πορτρέτο του, είχε τοποθετηθεί φωτογραφία ενός autopen, δηλαδή ενός αυτόματου μηχανισμού αναπαραγωγής της προεδρικής υπογραφής. Το εύρημα παρέπεμπε ευθέως στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Δημοκρατικός προκάτοχός του έπασχε από άνοια και δεν γνώριζε τι υπογραφόταν στο όνομά του.

Η πρακτική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον Μπάιντεν. Κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η συνοδευτική επιγραφή αναφέρει ότι ο πρώτος αφροαμερικανός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ υπήρξε «μία από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες στην ιστορία της χώρας». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο πλήρες όνομά του —«Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα»— όπως συνήθιζε να πράττει ο Τραμπ, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την καταγωγή του Δημοκρατικού πρώην προέδρου.

Αντιθέτως, το βιογραφικό κείμενο που συνοδεύει το πορτρέτο του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ κινείται σε απολύτως εγκωμιαστικό τόνο. Σε αυτό αναφέρεται ότι έθεσε τέλος σε οκτώ πολέμους μέσα σε οκτώ μήνες —ένας ισχυρισμός που κινείται στη σφαίρα της φαντασίας— καθώς και ότι προσέλκυσε επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που παραμένει αναπόδεικτο.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε εκτεταμένες αλλαγές στο κτίριο της προεδρίας, προσαρμόζοντάς το στις προσωπικές του προτιμήσεις. Έχει διατάξει την κατεδάφιση τμήματος του Λευκού Οίκου προκειμένου να ανεγερθεί μια τεράστια αίθουσα χορού, έχει αυξήσει σημαντικά τις επίχρυσες διακοσμήσεις, ενώ έχει πολλαπλασιάσει την παρουσία πορτρέτων του στον χώρο.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα έως τώρα πολιτικά ήθη στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία ο εν ενεργεία πρόεδρος δεν τοποθετεί πορτρέτο του στον Λευκό Οίκο, παρά μόνο μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Δείτε φωτογραφίες με τα πορτρέτα των προέδρων

Πηγή φωτογραφιών: REUTERS