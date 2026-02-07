Ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν θα ζητήσει συγγνώμη μετά το ρατσιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στη διαδικτυακή του πλατφόρμα Truth Social και δείχνει σαν πιθήκους τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι δεν έκανα κάποιο λάθος».

Δήλωσε ότι είχε παρακολουθήσει μόνο την αρχή του βίντεο και θεώρησε ότι υπάρχει κάτι στο τέλος «που δεν αρέσει στον κόσμο». «Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν το είδα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Yes, President Trump absolutely did post on Truth Social the video that depicts Barack and Michelle Obama as apes.



Here it is:https://t.co/YAVyFaFrCe https://t.co/Sfi6SjXo3o — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 6, 2026

Ερωτηθείς εάν καταδικάζει τα ρατσιστικά κομμάτια του βίντεο, ο Τραμπ απάντησε «Φυσικά και ναι».

Ο Λευκός Οίκος απέδωσε σε «λάθος ενός υπαλλήλου» την ανάρτηση του ρατσιστικού βίντεο, το οποίο παρέμεινε δημοσιευμένο για 12 ώρες αλλά στη συνέχεια διαγράφηκε.

Το γερμανικό πρακτορείο dpa επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί με ανεξάρτητο τρόπο η περιγραφή του Τραμπ για τα γεγονότα.