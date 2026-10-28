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Η πολιτική ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκούς και εξέχουσες προσωπικότητες που αναδείχθηκαν μέσα από το φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής διαφθοράς.

Στα κεντρικά πρόσωπα της «Φοιτητικής Λίστας» συγκαταλέγονται ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ντέγιαν Σόσκιτς, ο καρδιολόγος Ιλια Σρντάνοβιτς και ο πρώην μπασκετμπολίστας Ντέγιαν Μποντίρογκα.

Ο καθηγητής χημείας Ράντομιρ Σάιτσιτς, ο οποίος χαρακτήρισε τη νίκη ως επιτυχία των πολιτών, θεωρείται από τους αναλυτές ως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία της χώρας.

Οι θέσεις του κινήματος περιλαμβάνουν την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ παράλληλα διατηρούν συντηρητικές απόψεις για το Κοσσυφοπέδιο και τις διεθνείς σχέσεις.

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Αφού το κόμμα «Φοιτητική Λίστα», που γεννήθηκε μέσα από τις ζυμώσεις εντός του διετούς φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας, κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές στην Σερβία και να ανατρέψει τον ισχυρό άνδρας της χώρας, Αλεξάντρ Βούτσιτς το μέγα ερώτημα είναι: ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας και ποια θα είναι τα πρόσωπα κλειδιά στην νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί.

Αυτά είναι τα κεντρικά πρόσωπα του κόμματος «Φοιτητική Λίστα».

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Ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Ντέγιαν Σόσκιτς, 59 ετών

Ο Ντέγιαν Σόσκιτς, οικονομολόγος και καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, διετέλεσε διοικητής της κεντρικής τράπεζας από το 2010 έως το 2012, οπότε και παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για νομοθετικές τροποποιήσεις, οι οποίες, κατά την άποψή του, έθεταν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία του θεσμού.

Εδώ και χρόνια, αποτελεί έντονο επικριτή της κυβέρνησης του Βούτσιτς.

Ο πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Ντέγιαν Σόσκιτς

Ο Σόσκιτς —ο οποίος στα νιάτα του ήταν φανατικός της μοτοσικλέτας, αλλά με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκε σε έναν ήπιο μεταρρυθμιστή— έχει ασκήσει συχνά κριτική στις θεσμικές αδυναμίες της χώρας υπό τη διακυβέρνηση του Βούτσιτς. Το 2021, δήλωσε —χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία— ότι η συστημική διαφθορά στο βαλκανικό κράτος ήταν πιο διαδεδομένη σε σχέση με τις γειτονικές χώρες και ότι λειτουργούσε αποτρεπτικά για τις εγχώριες και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Ο Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

Ο Σόσκιτς υποστηρίζει ότι η συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών θα δημιουργήσει μια σταθερή βάση για τη μόνιμη αύξηση των μισθών και των συντάξεων.

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Τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης έχουν ασκήσει κριτική στη θητεία του Σόσκιτς στην κεντρική τράπεζα, κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε την υποτίμηση του δηναρίου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ο Σόσκιτς υπεραμύνθηκε της υποτίμησης, εξηγώντας ότι αποτελούσε απόρροια των επιβεβλημένων νομισματικών πολιτικών της εποχής και όχι προσωπική του αποτυχία.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής ανταγωνιστικότητας, ο Σόσκιτς πρότεινε τη διόρθωση —ή αλλιώς την εξασθένηση— της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου (το οποίο τελεί υπό καθεστώς ελεγχόμενης διακύμανσης έναντι του ευρώ), ώστε τα εγχώρια προϊόντα να γίνουν φθηνότερα σε ξένα νομίσματα. Μια εναλλακτική λύση, όπως πρότεινε, θα ήταν η διατήρηση μιας σταθερής και ισχυρότερης συναλλαγματικής ισοτιμίας, σε συνδυασμό όμως με τη μείωση του κόστους μέσω περικοπών στους μισθούς.

Ο καρδιολόγος και καθηγητής Ιλια Σρντάνοβιτς, 55 ετών

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Ο Ιλια Σρντάνοβιτς, καρδιολόγος, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ και ένθερμος ποδηλάτης, τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου του φοιτητικού κινήματος, όταν οριστικοποιήθηκε η λίστα των υποψηφίων τον Σεπτέμβριο.

Ο καρδιολόγος και καθηγητής Ιλια Σρντάνοβιτς

Η μετάβαση του στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των φοιτητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς, όπου εμφανιζόταν συχνά ως ομιλητής. Ο γιατρός συμμετείχε στη δράση του κινήματος με τίτλο «Φύλακες του Συντάγματος», η οποία περιλάμβανε μια ποδηλατική περιοδεία στη βόρεια επαρχία της Βοϊβοντίνα.

Έθεσε ως κεντρικό άξονα της προεκλογικής του εκστρατείας την υπόσχεση για ένα αποκεντρωμένο σύστημα υγείας, «στην υπηρεσία των πολιτών και βασισμένο στην ισότητα για όλους τους ασθενείς».

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Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο FoNet, με έδρα το Βελιγράδι, δήλωσε ότι ο πολιτικός του στόχος είναι η οικοδόμηση «μιας καλύτερης Σερβίας – τίποτα άλλο δεν έχει σημασία».

Επίσης, αρήθηκε πρόσληση του Βούτσιτς για συμμετοχή σε τηλεοπτική συζήτηση (debate) κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Πάντως, ορισμένες από τις πολιτικές του δεν συνιστούν ριζική απόκλιση από ορισμένες πολιτικές του Βούτσιτς. Υπογράμμισε τη θέση της «Λίστας των Φοιτητών» ότι το Κοσσυφοπέδιο —το οποίο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008— παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί τρέχουσα προτεραιότητα και ότι η άμεση εστίαση της νέας διοίκησης πρέπει να παραμείνει στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς και στην εθνική «υπαρξιακή επιβίωση».

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Ο πρώην αστέρας του μπάσκετ, Ντέιαν Μποντίρογκα, 53 ετών

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Ο Ντέιαν Μποντίρογκα, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Γιουγκοσλαβίας (που για χρόνια έπαιζε για την ελληνική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού) και νυν πρόεδρος της EuroLeague, αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες δημόσιες προσωπικότητες του φοιτητικού κινήματος.

Ο πρώην αστέρας του μπάσκετ, Ντέιαν Μποντίρογκα

Χαρακτήρισε τις εκλογές της Κυριακής ως έναν αγώνα «για την επιστροφή μιας χώρας που έχει πέσει θύμα απαγωγής».

Η μεταπηδησή του στην πολιτική αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο μιας πορείας που έχει συναρπάσει ένα έθνος με εμμονή στο μπάσκετ: από την κατάκτηση δύο συνεχόμενων χρυσών μεταλλίων στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIBA ​​(1998 και 2002) και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 με την τότε εθνική Γιουγκοσλαβίας, μέχρι τη μετάβασή του στη διοίκηση του αθλητισμού μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το 2007 και τον διορισμό του στη θέση του προέδρου της EuroLeague το 2022.

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Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο Μποντίρογκα έδωσε το «παρών» σε φοιτητικές συγκεντρώσεις και συμμετείχε σε υπαίθριους παραδοσιακούς χορούς σε δήμους της επαρχίας. Οι θαυμαστές του τον αποθέωναν συχνά με ένα σύνθημα που θυμίζει τη δεκαετία του 1990: «Έχουμε τον Θεό μας, και το όνομά του είναι Μποντίρογκα».

Ο καθηγητής χημείας Ράντομιρ Σάιτσιτς, 64 ετών

Ο Ράντομιρ Σάιτσιτς, καθηγητής οργανικής χημείας και μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (SANU), αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο της εκλογικής νίκης των φοιτητών την Κυριακή.

Ο καθηγητής χημείας Ράντομιρ Σάιτσιτς

Ανέβηκε στο βήμα στα κεντρικά γραφεία τους, αφού ο Βούτσιτς παραδέχθηκε την ήττα του, και χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως «νίκη των πολιτών».

Είναι ειδικός στη φαρμακευτική χημεία, με ερευνητικό έργο που εστιάζει στη σύνθεση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων και αντιιικών θεραπειών – συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού εγχειρήματος για την COVID-19, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παστέρ.

Συμμετείχε στις φοιτητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, οι οποίες ξέσπασαν μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, το 2024. Έγινε στόχος φιλοκυβερνητικών ταμπλόιντ εφημερίδων αφού υπέγραψε, μαζί με άλλους 24 ακαδημαϊκούς, αίτημα που ζητούσε την παραίτηση του Βούτσιτς.

Επιπλέον, τον Μάιο του 2026, αποχώρησε από έκθεση σε γκαλερί της SANU, διαμαρτυρόμενος για την παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού, Νίκολα Σελακοβιτς.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, δήλωσε στο πλήθος ότι η Σερβία έχει «καταληφθεί εκ των έσω» και τόνισε πως είναι έτοιμος να θέσει «ακόμη και τη ζωή του» στην υπηρεσία του φοιτητικού κινήματος.

Υποστηρίζει ότι το Κοσσυφοπέδιο αποτελεί «προσωρινά κατεχόμενο έδαφος» και τάσσεται υπέρ της διατήρησης ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία.

Πολιτικοί αναλυτές και τοπικά μέσα ενημέρωσης τον θεωρούν πιθανό υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα προκηρυχθούν μετά την πρόσφατη παραίτηση του Βούτσιτς από το αξίωμα, καθώς ήθελε να ηγηθεί του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές στις οποιες και ηττήθηκε.