Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε τη Δευτέρα (6/4) στη Φλόριντα ο ράπερ Offset, πρώην μέλος των Migos, με το TMZ να δημοσιοποιεί τις πρώτες εικόνες από τη νοσηλεία του.

Στα συγκεκριμένα στιγμιότυπα, ο Offset, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από καζίνο, εμφανίζεται σε αναπηρικό καροτσάκι στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται, κάνοντας ένα σύντομο διάλειμμα για τσιγάρο.

Όπως φαίνεται στις εν λόγω φωτογραφίες, ο ράπερ φέρει επιδέσμους στο χέρι, βραχιολάκια νοσηλείας και ιατρικά καλώδια συνδεδεμένα στο δάχτυλό του, ενώ στο αμαξίδιο διακρίνεται και σήμανση που παραπέμπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU).

Σύμφωνα με ανθρώπους από το κοντινό του περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας του Offset χαρακτηρίζεται σταθερή και ο ράπερ παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

🚨 BREAKING: Rapper Offset was spotted smoking in a hospital gown after being shot Monday near the Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Florida. pic.twitter.com/33EfUWgkx3 — Breaking911 (@Breaking911) April 7, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, κοντά στο Seminole Hard Rock Hotel & Casino, στο Χόλιγουντ. Όπως ανέφεραν οι αρχές, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στον χώρο στάθμευσης (valet), με τον Offset να τραυματίζεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Οι τελευταίες ώρες φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τον ράπερ, με τις εικόνες από το νοσοκομείο να καταγράφουν την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το συμβάν. Την ίδια ώρα, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι συνελήφθη ο Lil Tjay.

Πηγή: TMZ