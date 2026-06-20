Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν σχεδιάζουν μειώσεις στα εισιτήρια ή στις πρόσθετες χρεώσεις, παρά την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς.

Η διατήρηση της υψηλής ταξιδιωτικής ζήτησης και η περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων επιτρέπουν στις εταιρείες να διατηρούν την κερδοφορία τους σε υψηλά επίπεδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ουσιαστική αποκλιμάκωση στις τιμές θα μπορούσε να επέλθει μόνο σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της χωρητικότητας ή μείωσης της ζήτησης.

Οι χρεώσεις για τις αποσκευές παραμένουν μια κρίσιμη και ιδιαίτερα αποδοτική πηγή εσόδων για τον κλάδο, καθιστώντας τις μειώσεις τους εξαιρετικά απίθανες.

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Όσοι ανέμεναν ότι η πρόσφατη υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου θα μεταφραζόταν σε φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, φαίνεται πως δύσκολα θα δικαιωθούν. Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν σκοπεύουν να μειώσουν ούτε τους ναύλους ούτε τις πρόσθετες χρεώσεις, αξιοποιώντας τη διατήρηση της υψηλής ταξιδιωτικής ζήτησης και τη σχετικά περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων θέσεων.

Παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο -η δεύτερη μεγαλύτερη λειτουργική δαπάνη των αερομεταφορέων μετά το εργατικό κόστος- υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, από επίπεδα που είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια, οι εταιρείες δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να μεταφέρουν το όφελος στους επιβάτες μέσω χαμηλότερων τιμών ή φθηνότερων χρεώσεων αποσκευών.

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Η αποκλιμάκωση στην αγορά πετρελαίου ακολούθησε την ανακοίνωση μιας προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό της σχεδόν τετράμηνης σύγκρουσης που είχε οδηγήσει στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς. Ωστόσο, ειδικοί του κλάδου σημειώνουν ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει σε αλλαγή της εμπορικής πολιτικής των αεροπορικών εταιρειών.

Η πτώση του πετρελαίου δεν μεταφράζεται αυτόματα σε χαμηλότερες τιμές

Από την έναρξη της κρίσης στα τέλη Φεβρουαρίου, αρκετές αεροπορικές περιόρισαν δρομολόγια με χαμηλή απόδοση και προχώρησαν σε αυξήσεις τόσο στους ναύλους όσο και στις πρόσθετες χρεώσεις, επιχειρώντας να απορροφήσουν την άνοδο του κόστους καυσίμων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της AeroDynamic Advisory, Richard Aboulafia, εκτιμά ότι ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης και περιορισμένης χωρητικότητας αφήνει ελάχιστους λόγους στις εταιρείες να επανεξετάσουν την πολιτική αυξήσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κίνηση μπορεί να έχει υποχωρήσει ελαφρώς, όμως η κερδοφορία παραμένει ισχυρή. Για ποιο λόγο λοιπόν να μειωθούν οι τιμές;»

Σύμφωνα με στοιχεία της KAYAK, οι μέσες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξηθεί περίπου κατά 8% από την έναρξη της κρίσης, ενώ στα διεθνή δρομολόγια η αύξηση φτάνει περίπου το 18%. Σε ορισμένους ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Άμστερνταμ και το Λονδίνο, η επιβάρυνση ξεπερνά ακόμη και τα 200 δολάρια ανά εισιτήριο μετ’ επιστροφής.

Την ίδια στιγμή, πολλές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες αύξησαν τις χρεώσεις για τις παραδοτέες αποσκευές έως και κατά 50 δολάρια ανά διαδρομή, με το κόστος ανά βαλίτσα να κυμαίνεται πλέον συνήθως μεταξύ 40 και 50 δολαρίων.

Στελέχη μεγάλων αεροπορικών εταιρειών, όπως οι Delta, United και Southwest, αναγνωρίζουν ότι η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων επιτρέπει τη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Southwest Airlines, Bob Jordan, είχε δηλώσει τον Μάιο ότι ούτε η εταιρεία του ούτε οι ανταγωνιστές της σχεδιάζουν να αποσύρουν τις πρόσφατες αυξήσεις στους ναύλους, καθώς βασική προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση ισχυρής κερδοφορίας και υγιών περιθωρίων.

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Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ουσιαστική αποκλιμάκωση στις τιμές θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν αυξηθεί αισθητά η διαθέσιμη χωρητικότητα ή εάν μειωθεί η ζήτηση, δύο εξελίξεις που προς το παρόν δεν θεωρούνται πιθανές μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι χρεώσεις αποσκευών δύσκολα θα μειωθούν

Ακόμη μικρότερες θεωρούνται οι πιθανότητες να υπάρξουν μειώσεις στις χρεώσεις παραδοτέων αποσκευών. Σύμφωνα με στοιχεία του Bureau of Transportation Statistics, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες εισέπραξαν περίπου 5,5 δισ. δολάρια από τέλη αποσκευών μέσα στο 2025.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις πιο αποδοτικές πηγές εσόδων του κλάδου και ως εκ τούτου δύσκολα εγκαταλείπεται, ακόμη και σε περιόδους βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς. Αν και η πτώση των τιμών του πετρελαίου μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά ως προς νέες αυξήσεις στο άμεσο μέλλον, δεν αναμένεται να οδηγήσει σε πραγματικές μειώσεις για τους επιβάτες.

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Το βασικό μήνυμα προς τους ταξιδιώτες παραμένει σαφές: ακόμη κι αν μειώνεται το κόστος των καυσίμων, τόσο τα αεροπορικά εισιτήρια όσο και οι πρόσθετες χρεώσεις δύσκολα θα επιστρέψουν σύντομα στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από την κρίση.

Με πληροφορίες από Businnes Insider

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