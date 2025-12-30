Αντιδράσεις προκάλεσε για ακόμα μια φορά με σχόλιό του ο Ελον Μασκ όταν αναφέρθηκε στην υπόθεση της 19χρονης Αμερικανίδας Όντρεϊ Μόρις, που αντιμετώπιζε τον κίνδυνο απέλασης από τη Δανία, σχολιάζοντας την εξωτερική της εμφάνιση.

Η Μόρις η οποία εχει γεννηθεί στο Λος Ατζελες και ζει στη Δανία από την ηλικία των 9 ετών, ανέφερε σε ανάρτησή της οτι κινδυνεύει με απέλαση με τον Μασκ να σχολιάζει «οι καυτές γυναίκες επιπέδου 8 και άνω θα πρέπει να εξαιρούνται».

8 or above level hotness should get an exemption 😂 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2025

Η ίδια, χαρακτήρισε τα σχόλια του Μασκ «τρελό» και «αβάσταχτο», επισημαίνοντας τη συνεχή έμφαση στην εξωτερική της εμφάνιση αντί για την προσωπική και ακαδημαϊκή της πορεία. Δήλωσε ότι θα προτιμούσε ο Μασκ να είχε αναδείξει τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα, αν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η δημοσιότητα θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει την υπόθεσή της.

Οι χρήστες του X εμφανίστηκαν επίσης ιδιαίτερα επικριτικοί απέναντι στον Μασκ, με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν «ανατριχιαστικό».

Τελικά, οι δανικές αρχές χορήγησαν στη Μόρις άδεια παραμονής διάρκειας δέκα ετών, ωστόσο το αίτημά της για απόκτηση υπηκοότητας απορρίφθηκε.