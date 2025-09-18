Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, σκοπεύουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία σε δικαστήριο των ΗΠΑ για να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα.

Ο δικηγόρος τους δηλώνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα καταθέσουν αυτά τα στοιχεία σε αγωγή δυσφήμισης κατά της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία προώθησε την άποψη ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν με αίτημα απόρριψης της αγωγής.

Μιλώντας στο podcast του BBC “Fame Under Fire”, ο δικηγόρος των Μακρόν στην υπόθεση, Τομ Κλερ, είπε ότι η κυρία Μακρόν βρήκε τους ισχυρισμούς «απίστευτα προσβλητικούς» και ότι αποτελούν «απόσπαση της προσοχής» για τον Γάλλο πρόεδρο.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό τον αποσυντόνισε. Αλλά όπως κάθε άνθρωπος που ισορροπεί ανάμεσα σε καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, σε φθείρει. Και δεν είναι άτρωτος απλώς επειδή είναι πρόεδρος χώρας», δήλωσε.

Ο κ. Κλερ ανέφερε ότι θα υπάρξει «μαρτυρία ειδικών που θα έχει επιστημονικό χαρακτήρα» και παρότι δεν αποκάλυψε, σε αυτό το στάδιο, τη φύση της, δήλωσε ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πλήρως — «γενικά και συγκεκριμένα» — ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

«Είναι εξαιρετικά ενοχλητικό το ότι πρέπει να εκθέσεις τον εαυτό σου για να παρουσιάσεις τέτοιου είδους αποδείξεις», είπε.

«Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί με πολύ δημόσιο τρόπο. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Έχει αποφασίσει ακλόνητα να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Αν αυτή η δυσάρεστη εμπειρία και η αμηχανία που νιώθει από το να εκτεθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι το τίμημα για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να σταματήσει αυτό, είναι 100% έτοιμη να το αναλάβει.»

Ο δικηγόρος των Μακρόν είπε ότι το ζευγάρι βρίσκει τους ισχυρισμούς προσβλητικούς και μπορεί να αποδείξει πως είναι ψευδείς.

Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα προσκομίσουν φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης και με τα παιδιά της, ο κ. Κλερ είπε ότι υπάρχουν τέτοιες φωτογραφίες και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, όπου ισχύουν κανόνες και πρότυπα.

Η Κάντας Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου Daily Wire και με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επανειλημμένα προωθήσει την άποψή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας.

Τον Μάρτιο του 2024, δήλωσε ότι θα διακινδύνευε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» με βάση τον ισχυρισμό αυτόν.

Η φήμη προήλθε από περιθωριακούς κύκλους στο διαδίκτυο αρκετά χρόνια νωρίτερα, και πιο συγκεκριμένα από ένα βίντεο του 2021 στο YouTube από τις Γαλλίδες μπλόγκερ Αμαντίν Ρουά και Νατάσα Ρέι.

Η αγωγή από τους Μακρόν

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν αγωγή δυσφήμισης στη Γαλλία εναντίον των Ρουά και Ρέι το 2024, αλλά η απόφαση ανατράπηκε το 2025 σε έφεση για λόγους ελευθερίας της έκφρασης — όχι βάσει της αλήθειας. Οι Μακρόν έχουν ασκήσει νέα έφεση.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Κάντας Όουενς στις ΗΠΑ. Υποστηρίζουν ότι η Όουενς «αγνόησε κάθε αξιόπιστο στοιχείο που διαψεύδει τον ισχυρισμό της, προτιμώντας να δώσει βήμα σε γνωστούς συνωμοσιολόγους και αποδεδειγμένους συκοφάντες».

Στις υποθέσεις δυσφήμισης στις ΗΠΑ που αφορούν δημόσια πρόσωπα, οι ενάγοντες πρέπει να αποδείξουν «πραγματική κακοβουλία» — ότι ο κατηγορούμενος διέδωσε εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή ενήργησε με απερίσκεπτη αδιαφορία για την αλήθεια.

Η Κάντας Όουενς, δεξιά Αμερικανίδα influencer έχει επαναλάβει τους ισχυρισμούς της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας, στο YouTube και στα social media.

Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί αποφάσισαν να κινηθούν νομικά:

«Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου! Επειδή αυτά είναι ανοησίες. Πρόκειται για ένα άτομο που ήξερε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη, στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας και με γνωστές διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες.» Πηγή: BBC