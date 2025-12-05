Ο ορειβάτης σύντροφος μίας γυναίκας που πέθανε στη ψηλότερο βουνό της Αυστρίας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς φαίνεται ότι εγκατέλειψε την σύντροφό του λίγο πριν από την κορυφή, στην προσπάθειά του να αναζητήσει βοήθεια.

Το εν λόγω περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2025 στο βουνό Grossglockner, ύψους 3.798 μέτρων. Η 33χρονη ενώ βρισκόταν μόλις 50 μέτρα από την κορυφή άρχισε να δυσκολεύεται και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της αυστριακής ιστοσελίδας Heute.

Advertisement

Advertisement

Ο σύντροφός της την εγκατέλειψε για αρκετές ώρες, ψάχνοντας για βοήθεια, γεγονός που αποδείχθηκε κρίσιμο, καθώς η γυναίκα πέθανε από το ακραίο ψύχος. Μετά από σχετική έρευνα που έγινε, ο 39χρονος σύντροφος, έμπειρος ορειβάτης, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως τρία έτη.

«Περίπου στις 02:00 π.μ, ο κατηγορούμενος άφησε την σύντροφό του απροστάτευτη, εξαντλημένη, υποθερμική και αποπροσανατολισμένη, περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του βουνού Grossglockner», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας.

«Η γυναίκα πάγωσε μέχρι θανάτου. Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος, σε αντίθεση με την φίλη του, ήταν ήδη πολύ έμπειρος σε αλπικές αναβάσεις μεγάλων υψομέτρων και είχε σχεδιάσει την ανάβαση, θεωρήθηκε ως ο υπεύθυνος οδηγός της εκδρομής», τονίζεται.

Ο 39χρονος ορειβάτης δεν υπολόγισε το γεγονός ότι η σύντροφός του ήταν άπειρη και δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ αλπική ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο και με τέτοια διάρκεια. Επίσης, κατηγορήθηκε ότι ξεκίνησε την ανάβαση περίπου δύο ώρες αργότερα από το προγραμματισμένο, χωρίς να φέρει επαρκή εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Ακόμη, όταν εγκατέλειψε την σύντροφό του για να ζητήσει βοήθεια, δεν την μετέφερε σε σημείο όπου «κόβει» ο αέρας και δεν χρησιμοποίησε κουβέρτες διάσωσης, ενώ αντίθετα της επέτρεψε να ανέβει το βουνό με εξοπλισμό που χαρακτηρίζεται ακατάλληλος.

Η δίκη του ορειβάτη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026 στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ και ο συνήγορος υπεράσπισης κάνει λόγο για ένα «τραγικό, μοιραίο ατύχημα», προσθέτοντας ότι ο 36χρονος ορειβάτης λυπάται βαθύτατα για όλα τα λάθη που έλαβαν χώρα κατά την ανάβαση.

Πηγή: Daily Mail