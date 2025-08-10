Η νεαρή πωλήτρια είχε μέχρι τις 30 Ιουλίου 2025 μία συνήθεια που μοιράζονται αμέτρητοι εργαζόμενοι στο Βιετνάμ: Το μεσημέρι κλείνουν για λίγο τα καταστήματα και βρίσκουν άπαντες μία ευκαιρία για μία σύντομη «σιέστα». Πολυτέλειες δεν υπάρχουν: οι δύο πωλήτριες που βλέπουμε παρακάτω στο βίντεο είναι ξαπλωμένες στο δάπεδο, στα πλακάκια, κάτω από κρεμάστρες με ρούχα που πωλούνται στο μαγαζί όπου εργάζονται.

Στο βίντεο – και χάρη στα κατάλευκα πλακάκια – αίφνης εμφανίζεται ένα …χαριτωμένο ποντικάκι που τρέχει κατευθείαν και τρυπώνει μέσα στο μπατζάκι της ξαπλωμένης νεαρής γυναίκας.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου εκείνη συνειδητοποιεί αυτό που έχει συμβεί και τινάζεται σαν ελατήριο, αρχίζοντας να χοροπηδάει απεγνωσμένα μέχρι να περάσουν 2-3 δευτερόλεπτα (σαν αιώνες για εκείνη…) και να πέσει ξανά το ποντίκι στο δάπεδο.

Οι φωνές της συνοδεύονται από ρυθμική κίνηση, που χρήστες στο Instagram και στο Tik Tok αμέσως «θυμήθηκαν» ότι παραμπέμπουν στο Oppa Gangnam Style!

…και σε slow motion!