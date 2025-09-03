Μια βασιλική κόμπρα εντοπίστηκε πρόσφατα στο χωριό Bhauwala του Dehradun, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, προτού διασωθεί με ασφάλεια από υπαλλήλους του Τμήματος Δασών.

Το ερπετό βρέθηκε να κινείται ανάμεσα σε θάμνους, κοντά σε τοίχο σπιτιού. Οι κάτοικοι, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, διατήρησαν αποστάσεις και ειδοποίησαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές.

Κατά την επιχείρηση διάσωσης, η κόμπρα αντέδρασε αμυντικά, πραγματοποιώντας αρκετές κινήσεις επίθεσης προς τους διασώστες. Παρά τις δυσκολίες και τον περιορισμένο εξοπλισμό, η ομάδα κατάφερε τελικά να περιορίσει το φίδι με ασφάλεια σε ειδικό σάκο.

Όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, κανείς δεν τραυματίστηκε. Το ζώο μεταφέρθηκε και αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού.