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Ο δράστης διατήρησε τη σορό της μητέρας του σε καταψύκτη στο σαλόνι του σπιτιού του για περίπου τρία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ο άνδρας συνέχισε να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη και διάφορες κοινωνικές παροχές της θανούσης.

Το συνολικό ποσό των επιδομάτων που ιδιοποιήθηκε ο κατηγορούμενος ανέρχεται περίπου στις 91.000 ευρώ, παραπλανώντας συστηματικά τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο οικογενειακός γιατρός ανησύχησε λόγω της μακρόχρονης απουσίας της ηλικιωμένης γυναίκας.

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Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών καταδικάστηκε ένας 60χρονος στην Ουαλία, ο οποίος διατήρησε τη σορό της μητέρας του μέσα σε καταψύκτη για σχεδόν τρία χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και κοινωνικές παροχές συνολικού ύψους περίπου 91.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Κρίστοφερ Φίλιπς καταδικάστηκε από δικαστήριο του Κάρντιφ, αφού προηγουμένως είχε παραδεχθεί την ενοχή του για δύο αδικήματα απάτης εις βάρος του βρετανικού Δημοσίου, καθώς και για την παρεμπόδιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς ταφής της μητέρας του.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η 89χρονη Σίλβια Φίλιπς πέθανε στις 8 Μαρτίου 2023, με τα ακριβή αίτια του θανάτου της να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. O γιος της βρισκόταν μαζί της τη στιγμή που άφησε την τελευταία της πνοή. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, την κρατούσε στην αγκαλιά του και της υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να τη «φροντίζει».

Son who kept mum's body in freezer for years collected £78k of her benefits https://t.co/RulnCQh4GI August 3, 2026

Δύο ημέρες μετά τον θάνατό της, αγόρασε έναν μεγάλο καταψύκτη, τον οποίο τοποθέτησε στο σαλόνι του σπιτιού τους στο Πορθκόουλ της νότιας Ουαλίας. Εκεί τοποθέτησε τη σορό της μητέρας του, την οποία κράτησε κρυφή για περίπου τρία χρόνια. Η σορός είχε καλυφθεί με ένα ύφασμα με μοτίβο λεοπάρ και ένα καρτελάκι γενεθλίων που έγραφε: «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα». Η Τίνα ήταν το οικογενειακό τους σκυλί.

Συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της

Καθ’ όλη τη διάρκεια που απέκρυπτε τον θάνατο της μητέρας του, ο Φίλιπς δεν ενημέρωσε ούτε το Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων ούτε το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής.

Ως αποτέλεσμα, συνέχισαν να καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας του διάφορες παροχές, όπως η κρατική σύνταξη, το επίδομα συνταξιοδοτικής ενίσχυσης, το επίδομα φροντίδας, οι έκτακτες ενισχύσεις για το κόστος ζωής, το επίδομα θέρμανσης και το στεγαστικό επίδομα.

Συνολικά, ο 60χρονος εισέπραξε παράνομα 78.190,92 λίρες, χρήματα τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιεί μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της μητέρας του. Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος παραπλανούσε επανειλημμένα τις υγειονομικές υπηρεσίες, ενώ συνέχιζε ακόμη και να παραλαμβάνει τις συνταγογραφούμενες φαρμακευτικές αγωγές της μητέρας του. Όταν οι γιατροί προσπαθούσαν να προγραμματίσουν εξετάσεις ή ιατρικά ραντεβού, εκείνος υποστήριζε ότι η μητέρα του δεν επιθυμούσε να μεταβεί για έλεγχο.

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«Δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει»

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο 60χρονος αντιμετώπιζε έντονο ψυχικό πόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, με την οποία είχε εξαιρετικά στενή σχέση.

Η Σίλβια Φίλιπς τον είχε υιοθετήσει όταν ήταν μόλις δύο ετών και οι δυο τους είχαν ζήσει μαζί για περίπου 50 χρόνια. Από το 2008, ο Κρίστοφερ Φίλιπς είχε αναλάβει αποκλειστικά τη φροντίδα της.

A man who kept his mother's body in a freezer for nearly three years while receiving more than £78,000 of her benefits has been jailed.https://t.co/Yvsp1QPvzb pic.twitter.com/E4VAypOQZE Advertisement August 3, 2026

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο άνδρας είπε στους αστυνομικούς ότι «δεν ήθελε να την αφήσει να φύγει». Παράλληλα, ανέφερε ότι συνέχιζε να κάθεται δίπλα στη σορό της, να της κρατά το χέρι και να της μιλά σαν να ήταν ακόμη ζωντανή. Όπως περιγράφηκε στο δικαστήριο, της μιλούσε για τηλεοπτικές εκπομπές, ιπποδρομίες και την αγαπημένη τους σειρά, διατηρώντας την ψευδαίσθηση ότι η μητέρα του εξακολουθούσε να βρίσκεται κοντά του.

Η υπεράσπιση έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερα ευάλωτο άνθρωπο, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας μετά την απώλεια της μητέρας του.

Η αποκάλυψη μετά την ανησυχία του γιατρού

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο οικογενειακός γιατρός της Σίλβια Φίλιπς ανησύχησε για το γεγονός ότι δεν είχε νέα της και δεν μπορούσε να εντοπιστεί.

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Αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι της οικογένειας και ο Κρίστοφερ Φίλιπς υποστήριξε αρχικά ότι η μητέρα του βρισκόταν στο Λονδίνο, όπου φιλοξενούνταν από συγγενείς. Ωστόσο, δεν κατάφερε να δώσει στοιχεία για τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή τη διεύθυνση όπου υποτίθεται ότι διέμενε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης μέσα στον καταψύκτη που βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού. Ο 60χρονος συνελήφθη και στη συνέχεια αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις των ανακριτών. Η δικαστής σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως η ηλικιωμένη στερήθηκε μια αξιοπρεπή ταφή για σχεδόν τρία χρόνια, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η σορός της είχε υποστεί κακομεταχείριση μετά τον θάνατό της.

Ωστόσο, τόνισε ότι η μακροχρόνια απόκρυψη του θανάτου της, σε συνδυασμό με το σημαντικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ο κατηγορούμενος, επιβάρυναν σημαντικά τη θέση του. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου της Σίλβια Φίλιπς αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής διαδικασίας.

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Με πληροφορίες από BBC

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